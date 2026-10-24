太古城中心9.5米高Wonder Castle聖誕登場 指定日子免費派爆谷

必拍9.5米高「Ｗonder Castle」！

11月12日至2027年1月3日期間，太古城中心將會化身奇趣節日空間。以經典紅綠白聖誕配色打造的9.5米高「Ｗonder Castle」絕對吸引全場人目光。「Ｗonder Castle」將各種奇思妙想帶到現實世界中，當訪客走進城堡內，隨即發現兩條風格截然不同的奇趣隧道，多個意想不到的畫面將會出現，讓人難忘。

「幻象世界」以真假交織的視覺體驗，每走一步，將會發現不同畫面；另一邊的「奇趣國度」則由不同造型的門框、窗框及畫框構築而成，彷彿每道框架都開啟一個截然不同的景象，不妨發揮想像力感受眼前景象。