太古城中心9.5米高Wonder Castle聖誕登場 指定日子免費派爆谷

11月12日起，聖誕驚喜登陸太古城中心，打造「Festival of Wonders」。全場焦點必屬9.5米高Ｗonder Castle，配合聖誕標誌性元素迴旋木馬和免費大派爆谷，讓人留下難忘節日回憶。
必拍9.5米高「Ｗonder Castle」！
11月12日至2027年1月3日期間，太古城中心將會化身奇趣節日空間。以經典紅綠白聖誕配色打造的9.5米高「Ｗonder Castle」絕對吸引全場人目光。「Ｗonder Castle」將各種奇思妙想帶到現實世界中，當訪客走進城堡內，隨即發現兩條風格截然不同的奇趣隧道，多個意想不到的畫面將會出現，讓人難忘。
「幻象世界」以真假交織的視覺體驗，每走一步，將會發現不同畫面；另一邊的「奇趣國度」則由不同造型的門框、窗框及畫框構築而成，彷彿每道框架都開啟一個截然不同的景象，不妨發揮想像力感受眼前景象。
指定日子大派爆谷
驚喜豈止於此。緩緩轉動的「歡樂迴旋木馬」、充滿巧思的「驚喜Pop-pop爆谷車」和考驗默契的「雪球大作戰」絕對滿足各位對聖誕節的想像。商場將會指定日子免費派爆谷，各位不妨mark實時間，感受甜蜜滋味！
太古城中心「Festival of Wonders」
日期：
2026年11月12日至2027年1月3日
時間：
星期一至五：中午12時至晚上9時
星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：
太古城中心二樓中庭及中橋