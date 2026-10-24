尖沙咀美食｜實試泰菜館 Mue Mue期間限定「嚐福飯店」 中菜烹調演繹泰式風味

尖沙咀摩登度假風泰菜館 Mue Mue，最近搞期間限定店中店「嚐福飯店」，找來曾任職多間名店的中菜師傅主理，來個中泰融合DNA，將中餐烹調技藝重新演繹泰式風味，滿足一眾愛嘗新、喜愛香口惹味之人。 文、攝：副刊組OT王

拒絕味精 打破傳統粵菜框架 「嚐福飯店」頗神秘，沒有專屬門牌，隱藏於Mue Mue內。飯店菜式由有廿多年經驗的葉振文大廚主理，曾於亞洲50大餐廳永（WING）及六國酒店中菜部擔任副主廚、摩登粵菜和昌飯店及高級粵菜廳尚海薈出任主廚。勇於打破傳統粵菜的框架，用上泰國香草香料，不下味精，炮製泰國氣息的粵菜。

冬蔭脆皮鮑魚 好似冬蔭脆皮鮑魚，選用八頭南非鮑魚，外層裹上自家磨製冬蔭香料和特調的薄脆漿大火酥炸，灑上味椒鹽，最後刨上青檸皮。表面吃到狂野焦脆口感，帶傳神冬蔭酸辣香氣及青檸果香，味椒鹽帶來鹹香味覺，舌頭上感到少少刺辣；鮑魚入口嫩中帶彈牙。 私房咖喱滑蛋大肉蟹 葉師傅珍寶大肉蟹可自選私房咖喱、砂鍋薑蔥焗或胡椒炒做法，當晚小編試咖喱大肉蟹，用了大廚秘製鮮黃薑咖喱醬與炒滑蛋同煮，咖喱香氣混合黃薑的溫辛與蛋香，惹味十足。肉蟹的蟹箝特大肉厚，想撈白飯吃。

皮脆爆汁原隻生炸乳鴿 招牌脆皮乳鴿使用七両重bb乳鴿，大廚表示如果乳鴿太細小，胸相對肉少就不夠多汁，所以要挑選size較大的bb乳鴿。乳鴿生炸3分鐘後，再閒置3分鐘讓鴿肉僅熟鎖汁才奉上席前，原隻免切，只剪走較乾的翼尖及頸位。我們穿上手套撕開乳鴿，熱辣辣，皮脆肉嫩爆汁。 他們花了一整個月研究用天然木瓜碎代替鬆肉粉醃牛肉及雞肉，做串燒仍肉質嫩滑，沙嗲混合了花生碎的甜香。

原汁原味泰式椰子鮮雞湯 泰式椰子鮮雞湯鮮甜潤澤，先燉清雞湯加椰青水，取出燉至嚡口的雞肉，放入另外已浸熟起了骨的雞，加入切條椰子肉，一點鹽、糖或雞粉都沒有，椰子香味與雞湯的鮮味原汁原味。 自家製糯米河粉 不說不知，泰胡椒和牛炒糯米河的扁身糯米河粉是自家製，質感煙韌QQ有點像薯粉，掛上鑊氣。最後甜點試了黑糖椰子雪糕及泰國椰青糕，前者椰子香氣濃；後者較清新。來一杯班蘭雞尾酒，感覺更清爽。

「嚐福飯店 X Mue Mue」Pop-Up 地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖 時期：即日起至12月下旬（另行通知） 電話：9833 0788



