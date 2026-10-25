好人好事｜內地女來港旅遊慘失相機 幸獲15歲港男幫手尋回 網民齊讚善良好品

人生最怕遇到各種意外，去外地旅行遇上甚麼問題難免感到麻煩。早前，一位內地女生在小紅書發文表示來港旅遊時不慎遺失相機，原本明明已經打定輸數未能尋回，幸獲一位15歲香港男生主動幫忙，最後不但失而復得，更獲得一段窩心的好人好事經歷。

內地女來港旅遊慘失相機 早前，一位內地女生在小紅書以「感謝這位香港的15歲男孩」為題發文，只因她近日獨自來港旅遊時，在遊覽過程中不慎遺失相機，最後幸獲一位15歲男生主動幫忙才可以失而復得。她憶述發現相機失蹤後重返孫中山紀念館、九龍公園等景點，盼能沿路找回，但一直未有所獲，直至她坐上前往機場的巴士時，突然想起應該遺留在銅鑼灣服裝店的試衣間。人在車上只好先打電話去詢問，奈何「內地電話打不進去」。

15歲港男主動幫手 發文者坦言自己本已打定輸數，只能將最後希望放在坐她對面的男生身上，「問他是香港本地人嗎？可以幫我打電話去詢問嗎？」雖然當時仍然未能以電話聯絡店舖，但這位15歲的男生主動表示「第二天幫我去門店看一眼」，並在第二日真的發訊息對發文者表示「相機找到了」，會託人帶去深圳再寄給我。發文者形容這位男生雖然年輕，但熱心有禮，當時去機場為了接女朋友機，更很有儀式感地「穿著皮鞋帶著一束花，帶著耳機拿了一份蔓越莓」，形象可愛又青澀。

網民盛讚港男拾金不昧 發文者十分感激男生的幫忙，坦言「感謝這個15歲的男孩，讓我相信還是好人多。感謝拾金不昧的人，感謝香港人民，感謝人間美好！」而大批網民亦被故事感動，大讚「15歲會帶著花和水果去接女朋友的男孩一定是個溫柔的人」、「看的心裡暖暖的，真好」、「很有教養的男生，家庭教育應該很好」。驚喜的是港男的女朋友及媽媽都在帖文下留言回應，雙雙自豪表示「他是很好的人，有著細膩的心熱烈的情感」、「我兒子就很老派，人際關係，戀愛觀，三觀都超正，比我和老公還正」。