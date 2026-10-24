網上熱話｜甜品舖驚見通心粉溝糖水 網民反應兩極 廚餘VS兒時味道

與朋友聚會晚飯後總會直落食甜品，就算正餐已經食到好飽，到時到候甜品胃總會自動上場準備。不過，近日有網民食糖水時，驚見糖水舖竟列「通心粉」為配料之一，勇敢嘗試後更大讚好食，引來大批網民兩極留言。

糖水舖列通心粉作配料 正餐後食糖水是不少朋友聚會的習慣。早前，一位港女分享自己近日食糖水的經歷，揚言見到餐牌上列明可以「加通心粉」作糖水配料，原以為像「芒果河粉」般用椰奶、水、糖和蒟蒻粉製成，豈料糖水上桌後發現「真係通心粉」，與平時早餐食火腿通粉的無異。

反對派網民斥：似足廚餘 發文者雖然對通心粉當作糖水配料感驚訝，但嘗試後坦言「碗嘢係好食的」。惟一眾網民就唔多認同，紛紛留言表示「帶著你的廚餘滾出地球」、「朝早早餐食唔晒，個職員一野將杯檸茶同腿通倒落桶到」；又指整個糖水賣相「咁似洗手檸茶」、「檸檬茶凍加通粉」、「今朝碗火腿通+凍檸茶，第二形態」。

網民力撐好食：係兒時味道 雖然大部分網民認為通心粉+糖水的組合難以接受，但有網民就堅稱這個組合相當經典，「廣東好似真係有依啲野，通粉糖水」、「其實係咪即係老一輩用雲吞皮煲糖水同一個concept？」。亦有人形容為兒時回憶，「甜通心粉係好味，我細個時有老人家親戚煮黃糖通心粉，係我兒時味道」。有網民就貼出舊式茶餐廳餐牌作佐證，可見「清潤甜品」一欄確實有「牛奶通粉」，直指「其實舊式茶餐廳真係有用通粉做甜品嘅」。