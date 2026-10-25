Dough Bros.慶祝7周年 KeeTa外賣Pizza買一送一 爆漿冬甩3個限時只售$77

人氣外賣酸種薄餅與爆漿冬甩專門店Dough Bros.，迎來7周年誌慶，為感謝fans支持，近日攜手外賣平台KeeTa，展開驚喜狂歡。由即日起至10月30日，市民均可以買一送一超值優惠，享用極受歡迎的5款經典口味Pizza。無論是聚會享用還是個人品嘗，這次長限定優惠，均讓味蕾獲得雙重滿足。
由前職業橄欖球運動員Ed Rolston創立的Dough Bros.，將運動員紀律注入食品研發中，打造符合都市人口味的高品質外賣快餐體驗。Dough Bros.的薄餅底，選用擁有400年歷史的歐洲家族磨坊，所出產的非基因改造有機小麥粉，並引入超過50年歷史的酸種，進行長時間發酵。獨特的烘焙技術，讓烤製出來的餅皮，外層金黃酥脆，內部依舊保持著濕潤富嚼勁口感。
5款銷量最高經典口味薄餅
本次7周年誌慶，Dough Bros.挑選了店內銷量最高的5款經典口味薄餅，於 KeeTa平台推出買一送一優惠，當中包括鋪滿特級辣肉腸，與酸甜番茄醬融合的「至尊意大利辣肉腸薄餅」、嚴選優質Mozzarella芝士的「經典芝士薄餅」、鹹香酥脆的「意大利辣肉腸薄餅」、酸甜解膩層次分明的「夏威夷薄餅」，以及特調BBQ醬煙燻風味十足，雞肉鮮嫩多汁的「燒烤醬雞肉薄餅」，薄餅控絕對不容錯過。
除了招牌薄餅，Dough Bros.的手工爆漿冬甩同樣聞名，每個冬甩都是現點現做、現場手工注入飽滿內餡。七7周年慶典期間，只要在KeeTa下單，任何自選口味的3個裝冬甩(除斑蘭口味外)，只需驚喜價$77。Dough Bros. 7周年限時狂歡，將於10月30日正式完結。名額有限，立即打開KeeTa App落單，與好友一同分享來自酸種薄餅專門店的美味。
查詢：Dough Bros.