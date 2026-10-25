Dough Bros.慶祝7周年 KeeTa外賣Pizza買一送一 爆漿冬甩3個限時只售$77

人氣外賣酸種薄餅與爆漿冬甩專門店Dough Bros.，迎來7周年誌慶，為感謝fans支持，近日攜手外賣平台KeeTa，展開驚喜狂歡。由即日起至10月30日，市民均可以買一送一超值優惠，享用極受歡迎的5款經典口味Pizza。無論是聚會享用還是個人品嘗，這次長限定優惠，均讓味蕾獲得雙重滿足。

由前職業橄欖球運動員Ed Rolston創立的Dough Bros.，將運動員紀律注入食品研發中，打造符合都市人口味的高品質外賣快餐體驗。Dough Bros.的薄餅底，選用擁有400年歷史的歐洲家族磨坊，所出產的非基因改造有機小麥粉，並引入超過50年歷史的酸種，進行長時間發酵。獨特的烘焙技術，讓烤製出來的餅皮，外層金黃酥脆，內部依舊保持著濕潤富嚼勁口感。