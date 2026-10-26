7-Eleven新款Sanrio迷你包包盲盒秋冬版 尺寸大增1倍 必搶Kuromi/玉桂狗隱藏款

Sanrio迷你包包盲盒又有新搞作，早前大熱的迷你包包盲盒推出全新秋冬版，今次不但換上全新袋型，尺寸及容量更較春夏版大增1倍，終於可以由手袋吊飾升級成真正可以斜孭出街的細袋，新系列有6款常規款及2款隱藏款，隨機抽取，Sanrio迷又要考驗手氣了。

迷你包包變身斜孭袋 3大袋型配可拆式鏈條

今次秋冬版在實用性方面亦有升級，除了波士頓包及經典流浪包，更加入3款立體圓筒袋，袋型更豐富。每個包包都有可拆式長鏈條及手提鏈，可以按場合轉換造型，既可掛在手袋上當作吸睛袋飾，亦可變成斜孭細袋或手提袋，配搭秋冬OOTD更有個性。尺寸及容量同步增加，放入唇膏、紙巾等隨身小物就更方便。

小香風粗花呢、立體菱格仿皮 細節控必入手

除了袋型升級，今次系列在物料上亦花了不少心思。小香風款採用厚身粗花呢布料，帶出優雅氣質；菱格款則以仿皮壓紋打造立體紋理，配合光滑表面及金屬光澤仿皮設計，營造不同時尚風格。