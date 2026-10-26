機票優惠︱香港快運13周年優惠 單程機票低至$13+涵蓋36航點

香港快運航空(HK Express)踏入13年，推出全新限時優惠「Ultra Offer」，優惠涵蓋36個亞洲熱門及新興航點，單程票價低至$13起。包括東京、福岡、首爾及曼谷等地，適用旅遊日期由2027年1月3日至2028年3月27日，計劃明年旅行的旅客記得不要錯過。

Ultra Offer優惠票價低至$13 今次優惠分為3個票價級別，涵蓋多個人氣度假及城市航點： 航點 經濟飛單程票價低至 （包括一件隨身物品及 一件登機行李） 隨心飛單程票價低至 （包括一件隨身物品及 一件20公斤寄艙行李） 北京（大興）、常州、寧波、三亞、無錫、義烏、合肥、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島 港幣13元 港幣113元 曼谷、清邁、布吉、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）、檳城、克拉克、馬尼拉 港幣63元 港幣163元 東京（羽田／成田）、大阪、福岡、名古屋、沖繩、廣島、石垣^、小松、仙台、高松、首爾、釜山、濟州、大邱 港幣113元 港幣213元

以「經濟飛」票種計算(包括一件隨身物品及一件登機行李)，連稅後來回票價由$857起，東京($1,533起)、首爾($1,358起)及大阪($1,557起)，適合短途快閃旅行。

訂購詳情 由即時起至10月30日23:45，可於香港快運官網指定網頁或微信小程序，即可享此優惠。 機票預訂 香港快運航空機票優惠 預訂日期: 即時至2026年10月30日 (23:45) 旅遊日期: 2027年1月3日至2028年3月27日