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出版：2026-Oct-26 11:20
更新：2026-Oct-26 11:20

機票優惠︱香港快運13周年優惠 單程機票低至$13+涵蓋36航點

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Joe08

機票優惠︱香港快運13周年優惠 單程機票低至$13+涵蓋36航點

香港快運航空(HK Express)踏入13年，推出全新限時優惠「Ultra Offer」，優惠涵蓋36個亞洲熱門及新興航點，單程票價低至$13起。包括東京、福岡、首爾及曼谷等地，適用旅遊日期由2027年1月3日至2028年3月27日，計劃明年旅行的旅客記得不要錯過。

Ultra Offer優惠票價低至$13

今次優惠分為3個票價級別，涵蓋多個人氣度假及城市航點：

航點

經濟飛單程票價低至 （包括一件隨身物品及 一件登機行李）

隨心飛單程票價低至 （包括一件隨身物品及 一件20公斤寄艙行李）

北京（大興）、常州、寧波、三亞、無錫、義烏、合肥、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島

港幣13元

港幣113元

曼谷、清邁、布吉、亞庇（沙巴）、吉隆坡（梳邦）、檳城、克拉克、馬尼拉

港幣63元

港幣163元

東京（羽田／成田）、大阪、福岡、名古屋、沖繩、廣島、石垣^、小松、仙台、高松、首爾、釜山、濟州、大邱

港幣113元

港幣213元

以「經濟飛」票種計算(包括一件隨身物品及一件登機行李)，連稅後來回票價由$857起，東京($1,533起)、首爾($1,358起)及大阪($1,557起)，適合短途快閃旅行。

20261026 HK Express 13th Anniversary Ultra Offer TC

單程機票低至$13+涵蓋36航點

訂購詳情

由即時起至10月30日23:45，可於香港快運官網指定網頁或微信小程序，即可享此優惠。

機票預訂

香港快運航空機票優惠

預訂日期: 即時至2026年10月30日 (23:45)

旅遊日期: 2027年1月3日至2028年3月27日

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