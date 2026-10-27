北角衞理小學新校長譚慧雅 穩中求進面對挑戰 重視感恩的心：教育的意義是令人心靈滿足

大海航行，需要有人引領方向。創校67載的北角衞理小學今年迎來新舵手譚慧雅校長，她強調要「穩中求進」，以北衞強大的凝聚力和探究式活動，應對教育寒冬和AI教育趨勢。被問及對學生的期望，她表示：「除了成績排名高低，最重要的是個人質素——至少要做一個能明辨是非、有同理心的好人。」

受電視特輯啟發教育之路 曾任中文和體育科老師的譚校長從事教育行業超過25年，家中雖然有個妹妹是中學老師，但春風化雨並非家庭傳統，她反而受一套電視特輯啟發。特輯主角出身貧窮山村，得到幫助後選擇回鄉當老師，而非留在繁華城市。最令譚校長感動的畫面，是主角與一班小朋友滿足的笑容，她認為，「我覺得教育真正的意義，是令人心靈滿足。」 這份體會亦在過去做訓導主任的經歷中展現。譚校長重視以同理心了解學生行為背後的原因。她直言，最難忘並非是名列前茅或是品學兼優的學生，反倒是「比較難處理」的。她回憶有轉校生性格較為衝動，有一次與同學發生衝突。當時學生還說謊並推卸責任。「我當時坦誠跟那名學生說『其實我是陪你一起去面對這件事，不是要罰你，能不能夠坦白事實』，聽到這句說話後，那名學生居然坦白地說出自己的感受。當晚，家長在電話中亦表示以往小朋友從不認錯，但今天回家時居然坦白一切，讓媽媽非常吃驚。」譚校長表示，「最困難的不是面對懲罰，而是面對自己的過錯。」

體驗式課程及義教培養軟技能 面對AI浪潮，譚校長強調人工智能只是輔助學習的工具，協助提升學生的學習興趣和效能，北衞將在課程內適當加入AI元素，並增強學生的數碼素養，「學生須對學科有基本的認識，老師亦會透過AI延伸及深化學習內容，引發他們的求知慾。」為了加強學生的溝通和社交能力，北衞將繼續推行主打體驗式課程「黃金時段」，透過各種活動和任務，讓學生擁有更多與人交流的機會。譚校長同時透露，部分學生即將到境外地區進行義教，除了實踐應用平日所學，更重要是體驗老師的辛勞，培養感恩之心。

穩中求進應對挑戰 對於收生寒冬，譚校長坦言有憂慮，但認為只須盡力做好自己，將結果交給上帝。她指出，北衞強大凝聚力是最強軟實力，「大多數人對中學會較有歸屬感，但北衞的校友很支持母校，開放日和中秋等活動主動積極籌備，讓學生投入參與，有些校友甚至安排其子女回校入讀。濃厚凝聚力亦是吸引我加入北衞的原因。」 如果要用一個詞語形容自己，譚校長認為她「很真性情」，喜歡發掘他人強項亮點，遇到困難時主張冷靜討論，「有些家長覺得我很有親和力，因為我經常會與他們分享我的經驗和難處，他們亦會向我表達窘境，大家互相支持。」

期盼做個好人 至於對學生的期望，譚校長表示最重視個人質素，「起碼要做個能分辨是非的好人，或能理解到他人的好人。」她坦承仍在認識北衞，以「穩中求進」為方向，先了解學生需要與環境，再逐漸改善課程，打造一所「Happy Learning School」。