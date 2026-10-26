Wine & Dine 2026｜2026香港美酒佳餚巡禮「恒基 50 • 品味空間」專區 即睇12間餐廳/酒吧必試限定美食

Wine & Dine香港美酒佳餚巡禮2026，將於10月29日至11月1日選址中環海濱活動空間及添馬公園舉行。今年適逢恒基地產成立 50 周年，集團首度參與「香港美酒佳餚巡禮」，並以極致的建築美學打造星級沉浸式「恒基 50 • 品味空間」，將12間集團旗下及合作的獲獎酒吧及高級食府的高質美食帶到會場，正計劃入場的朋友有口福了！下文立即為大家詳細介紹！

即睇必試12間餐廳/酒吧限定美食 「恒基 50 - 品味空間」匯聚多間獲獎食府與人氣酒吧，由精緻粵菜、新派中菜、泰式街頭風味，到西式漢堡與手工雞尾酒皆有，正好適合相約朋友一次過試勻不同風味！



Peridot：位於香港最新地標The Henderson 的Peridot今年於「香港美酒佳餚巡禮」首次登場！餐廳曾獲「凡爾賽獎全球16間最美餐廳」殊榮。今次首推有無酒精特調「Henderson Green」，以菠蘿、檸檬、班蘭、乳清、蜜桃及茉莉氣泡調配，清新果香與草本香氣交錯，入口明亮而不甜膩。另外調酒團隊亦推出層次豐富的「The 3 A.M. Whisky」，以及充滿熱帶風情的「Passion Paloma」。三款手工特調可配搭專區內不同餐廳菜式，讓風味、香氣與口感互相呼應。



國金軒（美麗華集團）：這間《米芝蓮指南》推介粵菜食府特別為大家帶來高水準「鳳肝汁煨鮑魚」，大廚將雞肝磨碎熬成濃郁微甜的鳳肝汁，再慢煮慢煨五頭鮑魚，配滑嫩玉子豆腐及香甜日本南瓜，鮑魚軟糯入味，整體口感細膩而有層次。

唐述（美麗華集團）：《黑珍珠餐廳指南》一鑽新派中菜唐述，以「50年陳皮普洱茶雞蛋仔」重現香港街頭滋味，將珍藏50年的陳皮與醇厚普洱茶香融入金黃香脆的雞蛋仔，外脆內軟之餘，更帶出歲月沉澱的陳香，值得一試！ 美麗華酒店（美麗華集團）：必試「素肉威靈頓配蕃茄茸」！採用植物「未來肉」替代傳統肉品 ，裹入香濃蘑菇泥與酥皮，烘烤至金黃香脆，既有經典威靈頓的豐富層次，亦讓素食者吃得滿足。 問月酒店（美麗華集團）：則炮製烤尖椒豬手脆撻，將富含膠質的豬手肉切丁，與甜潤濃郁的烤甜椒填入酥脆塔皮中。豬手的鹹香與甜椒的自然甜味交織，迎來塔皮的香脆，一口咬下多重口感。

翠亨村（美麗華集團）：擁有逾50年歷史的經典手工粵菜品牌「翠亨村」推出「煎多士蛋黃帶子」，多士煎至金黃香脆，配上鮮甜彈牙的大帶子與濃香潤滑的蛋黃醬，脆、嫩、香並存，是精緻又易入口的餐前小食，佐酒一流！ CulinArt 1862（中華煤氣）：得獎西餐廳推出「澳洲M9和牛三色迷你漢堡」，切片M9和牛夾入三款色彩繽紛的迷你漢堡包，油脂香氣與豐盈肉汁突出，絕對是飽肚之選。 新同樂：《米芝蓮指南》一星精緻粵菜新同樂，在會場特別推出「安格斯肉眼雲腿多士配伊比利亞黑毛豬叉燒」，美國穀飼牛脊肋骨部位的油花均勻，肉質軟嫩多汁；伊比利亞黑毛豬叉燒則散發濃郁橡果香，與脆身多士形成豐富口感對比。

SAYA：《米芝蓮指南》必比登推介泰菜SAYA，與Peridot聯手推出恒基50周年Wine & Dine限定套餐，包括「泰式打拋和牛三文治」、「芒果糯米飯米紙卷」及Peridot特調雞尾酒。前者將泰國街頭經典「打拋羅勒炒肉」的香辣風味配搭和牛；後者則把芒果糯米飯變成米紙卷，配自製椰醬，甜香清新，與「Henderson Green」組成跨界微醺組合。 賀賀澤：《米芝蓮指南》必比登推介潮州菜賀賀澤，帶來「潮香鴛鴦春卷」。酥脆春卷包裹潮式風味餡料，一脆一香，適合一邊漫步會場、一邊細味地道潮州滋味。

The Diplomat：坐落中環時尚生活地標H Code的酒吧，帶來經典「Irish Coffee」。以詹姆森愛爾蘭威士忌、馬爹利VSOP干邑、德米拉拉糖、熱咖啡及冷鮮奶油調配，咖啡香、酒香與奶香層層交疊，是夜間微醺的溫暖之選。 Birdie：同樣位於H Code的人氣居酒屋Birdie，推出無酒精特調「Early Birdie」。果香活潑、酸甜平衡，尾韻輕盈爽口，特別為襯托本店內的雞肉料理而設，能帶出雞肉的鮮香與鹹香層次。