網上熱話｜網購公仔中伏！可愛貓公仔慘變流浪貓 網民呻：AI惹嘅禍

相信不少人都有網購習慣，雖然在網上平台購物方便又快捷，只需動動手指就可以買到心頭好，但其實對應的風險亦很多。最常見的莫過於圖文不符，被賣家的照片欺騙，到手才發現兩者可謂毫無關係。早前，有網民分享在拼多多買公仔中伏經歷，原以為貓貓公仔可愛又整潔，豈料到手後慘變流浪look貓公仔，引來大批網民分享相同經歷，更直指大量中伏個案出現疑與AI生圖盛行有關。

網購可愛貓公仔慘變流浪貓 相信每個人都有網購經歷，但其實要搵到一間圖文相符的網店絕非易事。早前，一位港女在Threads分享同事拼多多中伏經歷，直指對方被網購平台上一隻貓貓公仔吸引，原以為會收到與賣家圖一樣可愛又整潔的貓貓公仔，豈料到手後方發覺兩者落差甚大，就連發文者自己亦忍俊不禁，形容為「隻貓公仔個樣好似剛剛俾泥頭車車完，再俾雷劈，笑到我癲咗」。

大批網民有相同經歷 發文者的爆笑分享引起網民熱烈討論，原來大批網民都有網購公仔中伏的經歷。大量網民同樣購入可愛貓貓公仔，到手後與發文者收到的實物類似情況，都有一身混亂毛髮與扁平臉孔。有人購買狐狸公仔後直接收到不同品種及圖案的實物；亦有人欲購買粉紅色厚嘴唇猩猩公仔，到手卻連嘴形都完全不一樣，十分滑稽。

疑與AI盛行大有關係 帖文引起大量網購買公仔的中伏苦主圍爐，有網民就認為與AI盛行有關，只因不少網購官方圖都AI味濃，現實根本難以將幾十元的公仔製作得與真實貓貓一樣般精緻；亦有人嘲諷留言指「張圖咁AI你都買」、「張圖一眼AI，真係信唔過」、「大家真係要學下點分ai圖」。