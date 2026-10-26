大閘蟹2026｜尖沙咀維港餐廳Penthouse派舍限定推「金秋蟹宴」套餐 $988歎2隻5両大閘蟹＋蟹汁花膠天使麵

秋風起，正是大閘蟹膏滿黃肥的季節。優意集團連續 11 年呈獻備受矚目的餐飲盛事「蟹味盛宴」載譽回歸，今年由屢獲殊榮的廚師代表隊成員、廚師長陳智斌師傅親自掌勺，於尖沙咀最新地標餐廳「Penthouse 派舍」推出季節限定「金秋蟹宴」。大廚團隊巧手炮製多款以蟹入饌的創意佳餚，包括糟香蟹肉凍、清蒸大閘蟹、蟹汁花膠燴天使麵等，配合高空飽覽維港景致的用餐環境，今年蟹季必試！

Penthouse派舍限定「金秋蟹宴」套餐$988

今次推出的 Penthouse 蟹宴定價每位港幣 $988，從前菜到甜品均盡顯心思。先有由味精緻前菜，包括酒香甘醇、晶瑩開胃的「糟香蟹肉凍」、外脆內嫩的「蟹肉餅」以及外酥內流心的「金絲流心蟹棗」。隨後迎來重頭戲主菜，餐廳嚴選中大型的江蘇大閘蟹，分別送上 5.5 両公蟹與 5 両膏蟹各一隻，公蟹白膏香滑、母蟹黃膏豐腴，隨餐更貼心配搭「夜上海八年太雕」，令蟹鮮更顯濃郁醇厚，喜歡品嚐大閘蟹膏的話相信一定吃得滿足。

除了清蒸大閘蟹外，套餐更有香氣撲鼻的「孜然風沙羊腩排」，孜然微辛惹味，配搭肉質軟嫩的羊腩排，令人回味無窮！另外還有「蟹粉甜豆仁扒煎淮山」，在香煎淮山上倒滿金黃蟹粉，鮮味之餘口感極具層次。記者心水最愛「蟹汁花膠燴天使麵」，風味中西合璧 ，大廚巧妙收集蒸蟹時滴出的鮮美精華，加入特製香料炮製成濃郁蟹汁，裹滿每一條天使麵，並搭配大片花膠，每一口都是蟹香滋味。套餐最後以一碗溫潤暖胃的自製「薑茶鮮百合芝麻湯圓」作結，為整場豐盛的蟹宴畫上圓滿句點。「金秋蟹宴」推廣期至11月7日，大家記得把握機會訂位！



Penthouse派舍「金秋蟹宴」

供應日期：即日至2026年11月7日

地址：香港尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場31樓

電話：2487 3788