70年匠心傳承與創新演繹 美心中環海濱打造美食大道 回味舌尖上的香港故事

70年匠心傳承與創新演繹美心中環海濱打造美食大道 回味舌尖上的香港故事

香港美食向來最引人入勝之處，不僅匯聚世界風味，更擅長把來自各地的飲食靈感，轉化成屬於香港自己的味道。今年踏入70周年的美心集團，特別於「2026香港美酒佳餚巡禮」以「環球滋味 · 香港演繹」為主題，在中環海濱活動空間打造「美心環球滋味大道」（Maxim’s Boulevard）。這條美食街從美心旗下80個多元品牌中精選 10 大品牌陣容，包括美心西餅、美心皇宮、翠園、美心生活、美心MX、THAI BASIL、CaN LaH、Shake Shack、COVA及BOB，帶來一場高濃縮、充滿香港故事的味覺體驗。

交織經典與創意 呈現會場限定滋味 整個美食大街圍繞「香港街頭滋味」、「香港創意新滋味」、「香港地道食材」及「香港經典滋味」四大主題 ，帶來多款會場限定美食，如大澳蝦醬芒果龍蝦脆酥串、花雕碗仔翅、懷舊橙汁卷等，保留香港味道之外，注入創新滋味，更巧妙融匯中西元素。 美心西餅 地道港式口味烘焙 美心西餅推出了幾款創意酥點尤為吸睛，團隊以港人熟悉的在地調味入手，有會場限定的「蝦醬芒果龍蝦脆酥串」，將大澳地道蝦醬入饌，濃郁鹹香襯托甜龍蝦與芒果，再點綴魚子，鹹鮮與果香完美平衡；另一款「腐乳牛油果番茄他他脆酥串」則結合腐乳、鹹蛋黃與牛油果，碰撞出層次分明的口感。此外，貼合牛油年糕的熱潮，推出「懷舊糖蔥口味牛油年糕」，以經典糖蔥風味為靈感，糯香牛油年糕融入椰絲與麥芽糖香氣，重現香港街頭的懷舊滋味。

酒樓經典「懷舊橙汁卷」再現 花雕酒昇華街頭碗仔翅 美心皇宮特別在美食大道復刻了昔日酒樓經典甜點「懷舊橙汁卷」，以鮮橙汁製成卷點，讓年輕一代有機會體驗昔日茶樓文化。此外，亦推出芝麻蝦多士、蒜香蝦春卷及XO醬一口蘿蔔糕等經典香脆粵式小吃，配酒一絕！

另一個香港經典品牌—翠園，將頂級酒樓風味帶到「美心環球滋味大道」現場。大家可以一張品味券，品嚐到三款點心包點，包括「金沙流心奶皇包」、「荔浦芋頭流沙包」及「玄墨黑芝麻流沙包」，每款都做到爆餡流心效果。配搭手中佳釀，酒香與餡香相融，或有想不到的風味層次！

美心MX把港式快餐滋味提升至全新層次，其中「花雕碗仔翅」以傳統街頭碗仔翅為底蘊，特別加入醇香花雕酒提香，把港式街頭美食的經典昇華至更具層次的鮮味享受；「玫瑰露豉油皇雞髀」以玫瑰露酒醃製，豉油汁慢煮入味，鹹香中帶微甜；而「蜜味一口腩叉」則肥瘦均勻、肉汁豐盈，完美呈獻港式燒味的魅力。

跨國菜系與升級再造美食 展現美心品牌多元魅力 THAI BASIL與CaN LaH聯手呈獻東南亞風味，帶來馬來雞串燒沙嗲、新加坡鹹蛋黃炸魚皮及香港仔避風塘咖喱豬皮魚蛋；意式高級品牌COVA則推出迷你扇子酥及芝士小吃；Shake Shack除了帶來會場限定的「風味芝士熱狗」與「芝士脆堡」外，更特別推出香港限定紀念禮品，大家記得到場入手啦！

美心一直積極推動永續飲食文化，亦特別帶來升級再造剩餘麵包釀製成的本地手工啤酒BOB（Bottle of Bread）；又將剩餘麵包烘烤成脆粒，結合自家製雞油與香料研製成「BOB脆脆麵包雞油辣椒油」，搭配魚肉燒賣或手撕雞，帶來爽脆層次。 活動期間，美心亦將展示最新「三文魚架升級再造計劃」的成果，以來自挪威的三文魚架為原料，將優質食材物盡其用，轉化為極致味覺享受。賓客可於美心西餅展位率先品嚐加入「升級再造三文魚架」的會場限定「三文魚鬆牛角包」，以及BOB展位的「酥脆三文魚骨」佐酒小食。

美心70雙重驚喜 晚上7點送BOB手工啤酒 為慶祝70周年節慶，美心特別於美酒之夜為大家送上兩大驚喜。10月30日至11月1日每晚 7 時正，現場將搖響金鈴，首70位賓客於「美心環球滋味大道」消費一張或以上品味券或以上，即可到BOB展位免費獲贈 BOB 升級再造手工啤酒一杯。先到先得。 另外，凡於「美心環球滋味大道」攤位作任何消費，即可獲該攤位印仔一個。集齊四個攤位印仔，即送BOB升級再造手工啤一杯；集齊八個攤位印仔更可獲贈美心中菜港幣50元晚市堂食現金券一張。

活動日期： 2026年10月29日 晚上7:30至晚上12:00 2026年10月30日至31日 下午1:00至凌晨1:00 2026年11月1日 下午1:00至晚上12:00 活動地點：中環海濱活動空間及添馬公園 「美心環球滋味大道」展位：B211 - B214，B311 - B314

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