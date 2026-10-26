道地綠地野營祭2026｜ The Hertz、麗英獻唱兼有CHUMS限定精品 門票$50起

想趁秋天遠離鬧市，到戶外聽歌、野炊兼玩手作？「道地綠地野營祭2026」將於11月14至15日一連兩日在紅花嶺Autocamper舉行，今年首度聯乘日本戶外休閒品牌CHUMS，除了有The Hertz、麗英及多隊本地Busker輪流獻唱，還有野炊示範、露營裝備DIY及戶外互動遊戲。大會同時推出多款「道地 x CHUMS」限定聯乘精品套票，門票最低HK$50起，即日起於Klook獨家發售。



道地綠地野營祭2026｜四大體驗 The Hertz、麗英輪流獻唱 活動分為音樂、野炊、手作及遊樂四大主題，讓參加者在草地上享受音樂與戶外活動。音樂環節有本地樂隊The Hertz、唱作女歌手麗英，以及REVERY、MEØWMEØW等單位演出，音樂品牌UNISON亦會聯同多位Busker登場，包括Cath Li、Cherrycc、CloseToZero、KIANA姜、Nicole & Kenneth、劉宇軒YueHin、家朗Kalong及梁崇希Caleb。 此外，野炊達人David將在現場示範戶外煮食技巧，分享古法煙燻三文魚、煙燻提子菠蘿乳酪沙律卷等料理。參加者亦可報名參加收費野炊體驗，親手製作野營大阪燒或香蕉熱香餅，並可加配道地伯爵紅茶或五黑生豆乳意式雪糕。



DIY露營凳、植物染 免費玩拼豆及製作匙扣 喜歡手作的參加者，可以參加多款以大自然及露營為靈感的工作坊，包括露營凳、馬賽克杯墊、植物染、水晶及陶藝手作，亦有「道地 x CHUMS」露營織繩工作坊，親手製作戶外風格小物。 另有免費互動遊戲及工作坊，包括綠地拼豆樂、「道地 x CHUMS」熱縮膠片匙扣製作、綠地小遊戲及戶外草地互動設施，適合一家大小參與。活動亦會供應限定「道地伯爵紅茶意式雪糕」，讓大家在草地活動期間品嚐。

道地 x CHUMS限定精品套票 $250起入手 今屆活動首度聯乘日本戶外休閒品牌CHUMS，推出多款限定周邊，包括環保袋、大露營水杯、保溫瓶、毛巾及T恤。套票分為小童入場套票，以及三款成人體驗套票，價錢由HK$50至HK$800，部分套票附有多件聯乘精品。 道地綠地野營祭2026門票｜$50起 CHUMS聯乘套票送露營精品 「道地綠地野營祭2026」門票分為4款，票價由HK$50至HK$800，當中3款成人套票均附有「道地 x CHUMS」聯乘精品，按套票級別可獲不同數量的露營用品。 道地小小Green Viber套票｜HK$50： 適合4至8歲小童，附小童入場手帶、1個Green Token及1盒250毫升道地五黑生豆乳。

道地 x CHUMS綠地旅人體驗套票｜HK$250（價值HK$425）： 附入場手帶、2個Green Token、鈦金屬餐具、不鏽鋼餐盒、道地手打檸檬蜂蜜綠茶，以及道地 x CHUMS環保袋、大露營水杯。

道地 x CHUMS綠地旅人輕裝套票｜HK$450（價值HK$735）： 附入場手帶、4個Green Token、鈦金屬餐具、不鏽鋼餐盒、道地手打檸檬蜂蜜綠茶，以及道地 x CHUMS環保袋、毛巾及保溫瓶。

道地 x CHUMS綠地旅人全裝套票｜HK$800（價值HK$1,345）： 附入場手帶、6個Green Token、鈦金屬餐具、不鏽鋼餐盒、道地手打檸檬蜂蜜綠茶，以及道地 x CHUMS環保袋、大露營水杯、毛巾、保溫瓶及T恤。

另外，購買套票時可加購多款用品，包括Green Token每個HK$20、不鏽鋼杯HK$30、鈦金屬餐具HK$45、不鏽鋼餐盒HK$50，以及道地 x CHUMS環保袋HK$70、大露營水杯HK$105、毛巾HK$126、保溫瓶HK$168及T恤HK$294。 自駕人士亦可預訂營地車位，每個HK$150，可停泊7小時。車位數量有限，必須於Klook購票時一併預約，不設現場租用。

道地綠地野營祭2026活動詳情 日期： 2026年11月14日及15日（星期六及日） 時間： 上午11時至下午6時 地點： 紅花嶺Autocamper 門票： HK$50起 購票平台： Klook獨家發售 交通及免費穿梭巴士 參加者可由上水站乘搭55K專線小巴，或由粉嶺站乘搭78K巴士，於沙頭角診所下車，再步行約2分鐘前往紅花嶺Autocamper。 大會亦安排免費穿梭巴士往返營地及粉嶺站、鑽石山站、金鐘站和荃灣站。其中粉嶺站路線約每20分鐘一班，服務時間為活動期間上午10時30分至下午5時45分。各路線座位有限，詳情及最新班次安排可留意活動官方網站及Facebook專頁公布。



