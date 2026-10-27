網上熱話｜港女池袋shopping大聲爆粗 香港師奶睇唔過眼勸收聲 網民：影衰香港(AI示意圖)

很多人都說要學習新語言時，首先學會的大多是當地粗口用語，有趣之餘，又可以提醒初學者小心發音，以免釀成誤會。雖然粗口都屬於地方文化特色，但日常仍然要小心使用，避免在不當場合引起他人側目。早前，有網民分享經歷，指在東京池袋行街時，遇上幾個大聲講粗口的香港少女，旋即引起同場香港大媽不滿兼出言勸阻，惹來一眾網民熱烈討論。

港女池袋藥妝店大聲講粗口 早前，一位網民在社交平台上發文，直指自己到東京池袋行藥妝店時，遇上兩三位年約20多歲的香港少女正在逛街聊天，可能人在異地行得興起，發文者憶述其中一位少女將美妝貨物逐件打開，「聞吓人哋嘅Cream乜味」。味道這種東西十分個人，可能她所聞到的氣味「唔啱心水」，竟在藥妝店內大聲表示「X！咁X臭嘅！」引來全場香港人即時望向她的位置。

香港師奶睇唔過眼勸收聲 香港人一向視日本為鄉下，因此不論去到日本哪一個城市小鎮，少不免都會遇上同樣講廣東話的「同鄉」。港女高聲爆粗後，除了即時引起全場所有香港人注目，發文者更表示有一位香港婦人疑因「抵唔住頸」，不禁無奈出聲表示「可唔可以唔好咁呢」。

網民無奈留言：香港人累街坊 帖文引起大批網民熱烈討論，不少港人都對港女爆粗行為感到不滿，批評「行為太無禮」、「觀察所見新一代較自我」、「係咪去到外地真係唔洗顧形象」。又讚香港婦人有文化，「個婦人都好克制，係我就會話：『（臭）係因為你把口』」。更有人揚言「出去旅行，最怕香港人累街坊」、「好多時去日本都遇到好多好冇品嘅香港人，仲要大大聲喺隔籬對人評頭品足」。