黑白大廚來港！撕漫男、建築工地大廚推出限定菜式 $518歎14道菜式(有片)

Netflix熱爆全城的韓國真人騷《黑白大廚》掀起美食狂熱，一眾實力爆燈的「黑湯匙」主廚更成為全球追捧焦點！日韓料理餐廳Han Dining今次聯同 YEBISU驚喜呈獻全新「THE TABLE」十二手聯乘企劃！打造最地道的「Anti-Fine Dining」，將韓式料理狂熱直送香港，企劃集結本地人氣餐廳Honjo行政總廚Kyle Lee、Han Dining行政總廚趙珉成，以及四位《黑白大廚》黑湯匙主廚，推出14道全新獨家菜式，只需$518就歎到，即睇詳情！

4位《黑白大廚》黑湯匙大廚登陸香港 今次客席星級陣容話題性十足，4位黑湯匙大廚各自展現獨門廚藝，包括自學成才的料理鬼才「撕漫男」曹光孝，將漫畫想像力融入精緻菜式；「建築工地大廚」鄭宇英專門炮製豪邁又治癒的靈魂食物；經驗豐富的廚壇浪子「歸來的少年」蔡落英拒絕循規蹈矩，帶來破格驚喜；還有炭火與煙燻專家「鳥燒王」金秉默，將街頭串燒的熾熱能量發揮到極致。整個企劃由Honjo行政總廚Kyle Lee 幕後策劃，並由Han Dining行政總廚趙珉成坐鎮，打造一系列融合日韓式風味的菜式。

$518大歎14道菜家庭式盛宴 第一階段已於2026年10月22至24日展開限定兩天的「客席主廚駐場晚宴」，4位星級大廚親臨旺角分店，現場洋溢熱鬧氣氛，大廚更隨走到枱前近距離互動，呈獻14道菜家庭式盛宴。 錯過駐場晚宴亦不用擔心，第二階段由即日起至2027年1月，特製聯乘菜式將進駐旺角及尖沙咀兩間分店持續供應。除了每位$518的全套晚市體驗外，亦提供$318的輕盈版聯乘精選菜單，當中更特別加碼包含撕漫男的創意外傳菜式「東坡肉」；午市時段亦設精選菜式單點！

晚宴只需每位$518即可歎到5大章節家庭式盛宴： 【餐前小點】東道主私房菜 ：紫蘇漬番茄配自家製紫蘇阿根廷青醬；塩昆布青海苔枝豆鹹香惹味。

【第一道菜】鮮美樂章 ：時令刺身拌韓式涼拌菜；刺身沙律拌辛口酢味噌；自家製高湯鮮蝦冷麵配檸檬油。

【第二道菜及主菜】主廚招牌菜 ：撕漫男創作「麻辣炸雞翼」香麻衝擊舌尖；香脆魚柳墨西哥餅；鳥燒王「免治雞肉三文治」多汁誘人；Kyle Lee「鮟鱇魚肝細卷」鮮味極致；歸來的少年「韓式白切肉配包心菜」入口即化；鳥燒王「辛辣韓式牛腸湯」暖胃濃郁；趙珉成「日式醬油三文魚冷麵」清爽驚喜。

【壓軸終章】6位主廚聯手：鋪滿12款手作配料的「THE TABLE韓式拌飯」，以及配自家手作糖漿的「THE TABLE新地雪糕」。

賓客更可加配$158的Drinks pairing套餐，享用Yebisu啤酒及各式。