日本Hip-Hop男團ONE OR EIGHT首度來港 1.22空降新蒲崗PORTAL 全場送擊掌/8對1合照福利

ONE OR EIGHT的團名源自日文成語「一か八か」(Ichika Bachika)，意為「孤注一擲」，他們憑藉「BET ON YOURSELF」的熱血口號闖蕩樂壇，而這群大男孩的音樂實力不容小覷，2024年出道曲《Don't Tell Nobody》，就是由美國樂隊OneRepublic主音Ryan Tedder親自操刀製作。其後神曲《TOKYO DRIFT》更在TikTok引爆超過3億次點擊率的高流量，成功打入美國電台榜「Mediabase Top 40」，創下日本男團最高排名新紀錄。

近年橫掃國際音樂排行榜單的日本Hip-Hop男團ONE OR EIGHT，近日宣布明年1月22日(星期五)首度空降香港，於新蒲崗PORTAL舉行備受矚目的亞洲巡迴演唱會《ONE OR EIGHT Special SHOW CASE 2026-2027 in ASIA -V8-》。一行8人的ONE OR EIGHT，除了近距離與fans見面外，更在音樂見面會上大派福利，而且保證每人一位fans都可得到。

除了斬獲日本「MTV VMAJ 2025」的「最具潛力唱跳組合」大獎，ONE OR EIGHT近日更為人氣動漫《黑色五葉草》獻唱第二季片尾曲《Yellow Brick Road》，人氣一時無兩。此外，他們於今年1月推出首張迷你專輯《GATHER》，於Billboard全球日本歌曲榜(除日本以外)打入前20名，更在8個國家及地區均上榜，其受歡迎程度持續於海外擴展。

見面會大派福利

為了回饋香港樂迷的期盼，主辦單位誠意十足推出「全場擊掌」及「隨機成員盲盒小卡」兩大福利。凡於明年1月19日前購票的fans，即有機會參與限時抽獎，爭取極致珍貴「8對1合照」(限量150個名額)機會，以及親筆簽名海報。音樂見面會以全企位形式進行，10月28日(星期三)上午10時起，於 POPTICKET平台正式公開發售。