Hello Kitty昭和主題Cafe登陸尖沙咀 兩大限定套餐/生日體驗/夢幻見面會(有片)

Sanrio粉絲注意！為慶祝Hello Kitty生日，日式洋食店「喫茶ちょうぼ」尖沙咀K11購物藝術館分店打造「Hello Kitty．喫茶ちょうぼ 昭和浪漫の慶典」主題Cafe。由即日起至2027年1月3日，尖沙咀分店化身為充滿懷舊情懷的昭和喫茶店，不僅重現70年代日式復古美學，更推出一系列主題餐點、專屬生日體驗、期間限定慶典禮盒以及驚喜扭蛋活動。Hello Kitty更會換上超優雅的昭和風洋裝限定登場，即睇詳情！

復刻70年代美學 沉浸式昭和喫茶店

誕生於1970年代的Hello Kitty，其溫暖可愛的形象深植人心。「喫茶ちょうぼ」今次以昭和年代的日式喫茶店為靈感，店內採用和暖木質色系裝潢，配搭濃濃復古風味的陳設與精緻打卡位，將懷舊美學與Hello Kitty的親切魅力完美結合。走進店內，彷彿瞬間穿越時空回到昭和時代的東京咖啡廳，讓食客在溫馨舒適的氛圍中享受療癒時光。

兩大Hello Kitty主題套餐美味登場

喫茶ちょうぼ特別為今次慶典推出2款主題套餐，每一道料理都融入Hello Kitty標誌性元素，非常好打卡！Hello Kitty粉紅蝴蝶結盛宴($288)，充滿儀式感的蝴蝶結主題大餐！主菜為鹹香微辣的「明太子小淑女浪漫意粉」，配上口感綿密濃郁的「夢幻蝴蝶結忌廉濃湯」與精緻可愛的「甜心蝴蝶結三文治」，再喝一口酸甜清爽的「心動小蘋果梳打」，視覺與味覺雙重享受！另一款Hello Kitty昭和浪漫甜夢套餐($188)，甜品控絕不能錯過！包含特製的「Hello Kitty昭和復古士多啤梨芭菲杯」與經典「喫茶紅豆牛奶」。芭菲層層疊上新鮮士多啤梨果肉、香滑忌廉、果醬及原味脆餅，頂層更配以可愛的蘋果慕絲蛋糕點綴；搭配香甜濃郁、粒粒分明的紅豆牛奶，令人一試傾心。