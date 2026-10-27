Hello Kitty昭和主題Cafe登陸尖沙咀 兩大限定套餐/生日體驗/夢幻見面會(有片)

Sanrio粉絲注意！為慶祝Hello Kitty生日，日式洋食店「喫茶ちょうぼ」尖沙咀K11購物藝術館分店打造「Hello Kitty．喫茶ちょうぼ 昭和浪漫の慶典」主題Cafe。由即日起至2027年1月3日，尖沙咀分店化身為充滿懷舊情懷的昭和喫茶店，不僅重現70年代日式復古美學，更推出一系列主題餐點、專屬生日體驗、期間限定慶典禮盒以及驚喜扭蛋活動。Hello Kitty更會換上超優雅的昭和風洋裝限定登場，即睇詳情！
復刻70年代美學 沉浸式昭和喫茶店
誕生於1970年代的Hello Kitty，其溫暖可愛的形象深植人心。「喫茶ちょうぼ」今次以昭和年代的日式喫茶店為靈感，店內採用和暖木質色系裝潢，配搭濃濃復古風味的陳設與精緻打卡位，將懷舊美學與Hello Kitty的親切魅力完美結合。走進店內，彷彿瞬間穿越時空回到昭和時代的東京咖啡廳，讓食客在溫馨舒適的氛圍中享受療癒時光。
兩大Hello Kitty主題套餐美味登場
喫茶ちょうぼ特別為今次慶典推出2款主題套餐，每一道料理都融入Hello Kitty標誌性元素，非常好打卡！Hello Kitty粉紅蝴蝶結盛宴($288)，充滿儀式感的蝴蝶結主題大餐！主菜為鹹香微辣的「明太子小淑女浪漫意粉」，配上口感綿密濃郁的「夢幻蝴蝶結忌廉濃湯」與精緻可愛的「甜心蝴蝶結三文治」，再喝一口酸甜清爽的「心動小蘋果梳打」，視覺與味覺雙重享受！另一款Hello Kitty昭和浪漫甜夢套餐($188)，甜品控絕不能錯過！包含特製的「Hello Kitty昭和復古士多啤梨芭菲杯」與經典「喫茶紅豆牛奶」。芭菲層層疊上新鮮士多啤梨果肉、香滑忌廉、果醬及原味脆餅，頂層更配以可愛的蘋果慕絲蛋糕點綴；搭配香甜濃郁、粒粒分明的紅豆牛奶，令人一試傾心。
預訂專屬昭和心動生日套餐
想打造難忘的慶生體驗，店內特別推出「Hello Kitty昭和心動生日套餐」($308)。套餐包含造型精美的「Hello Kitty貴族迷你士多啤梨蛋糕」，並附送浪漫主題生日桌飾。現場更會為食客拍攝復古即影即有相片並送上紀念相套。要留意，套餐需於3天前預訂。
11月1日夢幻見面會
2026年11月1日將舉辦「Hello Kitty．喫茶ちょうぼ 昭和浪漫の慶典生日見面會」！屆時Hello Kitty將以一身優雅懷舊的昭和少女造型驚喜現身，與粉絲近距離互動及合照打卡。見面會入場費為每位HK$680，內容極為豐富，包括：
「Hello Kitty粉紅蝴蝶結盛宴」主題餐點1份(價值$288)
復古即影即有紀念相片連相套1套
生日見面會限定禮品包(內含：聯乘限定餐碟1隻、聯乘限定手挽袋1個及聯乘限定絲巾1條)
粉絲可透過指定線上表格預約報名，名額有限，售完即止。
見面會日期： 2026年11月1日(第一節 13:00-15:15 / 第二節 15:45-18:00)
期間限定禮盒 懷舊扭蛋驚喜
除了主題餐點與見面會，活動更準備了多重限定驚喜與獨家周邊，讓粉絲滿載而歸！Hello Kitty昭和浪漫の慶典禮盒($398)，內含喫茶ちょうぼ聯乘昭和風茶杯、碟子、茶匙、曲奇餅及伯爵茶掛耳包，預購期為2026年10月23日至11月22日，換領及現場購買期為2026年11月23日至2027年1月3日。
另外現場更設浪漫心語應援樹，凡消費任何Hello Kitty主題套餐，即可獲贈心意卡一張，寫下對Hello Kitty的生日祝福並親手掛在店內的應援樹上。
凡惠顧2個主題套餐更可在店內的昭和懷舊扭蛋機獲一次扭蛋機會，4個套餐獲兩次，以此類推；或惠顧主餐牌單點滿$600以上(不含主題套餐)，亦可獲一次扭蛋機會。扭蛋內包裹著未知的限定聯乘神秘小禮物，數量有限，送完即止。
Hello Kitty．喫茶ちょうぼ 昭和浪漫の慶典
活動日期：即日起至 2027年1月3日
營業時間：11:30 - 21:30
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓117-118號舖