網上熱話｜香港、內地對孝順有不同定義？港漂女列3大差異 大讚香港孩子夠獨立

香港與內地的習慣及文化大有不同。近日，一位由內地來港生活多年的女生就在小紅書發文，指經過觀察後發現香港與內地家庭對「孝順」有極不同的定義，亦正因這個差異令香港成功培養出很多獨立同時又尊重及愛護父母的新一代。

1.家用 發文者指內地幾乎沒有「家用」文化，子女每個月的工資都會用作自給自足，即使與父母同住亦不會補貼家庭。而香港則著重「俾家用」，「賺得多就多給，少了就少給，但這個動作是固定的，是底線」。

2.家庭責任 內地父母對子女是否孝順的定義，大多在於「孩子能每天回來多聊天、幫做家務」就已經屬於「孝順孩子」，但香港子女就比較重視如何能夠讓父母不再擔心，主動擔起家中大事，例如「不掏空父母積蓄、父母生病，第一時間安排最好的醫生」等。

3.日常花費 內地子女除了沒有俾家用的習慣，日常花費亦可能會較依賴父母。「結婚買房要彩禮，爸媽資助是天經地義」，而內地父母亦不會覺得有問題，又指自己的內地朋友即使工作多年，「買電視全款就是父母給的」。而香港的子女則有概念「18歲後再也不伸手向父母要錢」、「大學學費多數靠打工賺，有的申請貸款自己還」，並引述香港朋友表示「工作後再沒管家裡要過一分錢，反而每月固定補貼家裡水電費」。

獨立一代較少出現「啃老」 發文者總結內地的孝順為「情感密集型」，父母重視子女陪伴，亦會主動擔起子女大部分金錢負擔。而香港則傾向「契約型」，減少讓父母操心。而發文者亦認為正是香港這種文化和習慣，可以培養出更獨立的孩子，較少出現「啃老」情況。

兩地網民唔認同 帖文引起不少中港兩地網民討論，不過大部分網民均認為她的觀點略嫌以偏概全，「內地沒有給家用的習俗，但稍微出息或懂點事的孩子，逢年過節也會給家裡買東西或給錢」、「身邊好多朋友出來做野都俾家用啊，只要上班了就開始給家用，雖然父母很有錢，不需要我養活」、「給家用和家人岀錢付首期是不衝突。俾家用是一個行動證明自能夠養育父母。而父母有錢的話，資助孩子也是很正常」。