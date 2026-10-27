免費入場 | 愛馬仕《HERMÈSTORIES》沉浸式劇場 近距離欣賞珍貴經典作品 (有片)

今個秋季，愛馬仕於香港西九文化區自由空間呈獻全新沉浸式劇場體驗《HERMÈSTORIES》，由即日起至11月8日限時上演。這場融合戲劇、展覽及現場聲效演出的創作企劃，以充滿詩意與幽默感的方式，帶領觀眾走進愛馬仕近190年的品牌世界，探索經典作品背後的故事與匠心工藝。 由法國劇作家Pauline Bayle編寫、Joe Hufton執導，《HERMÈSTORIES》突破傳統展覽模式，把品牌歷史化作一段充滿想像力的劇場冒險，讓觀眾以全新角度認識愛馬仕的創作精神。

馬童 Lad 帶領觀眾展開冒險 故事主角是一位名為Lad的馬童。作為與愛馬仕馬術傳統緊密相連的重要角色，Lad象徵品牌自1837年創立以來不斷探索、勇於創新的精神。在說書人的陪伴下，劇中主角Lad會帶領觀眾漫步於巴黎街頭，並展開一連串意想不到的奇妙旅程。故事穿梭現實與幻想之間，透過一個又一個趣味故事，串連起愛馬仕的歷史、工藝與創意靈感。 演出更特別加入現場擬音元素，利用皮革、絲綢等品牌標誌性材質打造豐富聲景，令觀眾彷彿置身故事之中，感受更立體的劇場體驗。

從巴黎總店走進愛馬仕創意宇宙 旅程由巴黎福寶大道24號愛馬仕總店展開。隨著劇情推進，觀眾將跟隨主角穿越絲綢與皮革編織而成的想像世界，從繁華街道走到沙漠中的神秘櫥窗，再踏上一場追溯品牌工藝傳承的探索之旅。 沿途登場的不只是角色，還有許多愛馬仕標誌性設計。橙色禮盒、絲巾、拉鏈以及Bolide手袋等經典元素，均化身舞台上的重要主角，以輕鬆幽默的方式重新演繹，展現品牌天馬行空的一面。

細看經典作品背後的工藝故事 《HERMÈSTORIES》不只是講述品牌歷史，更聚焦每件作品背後的匠心精神。舞台上的道具與場景巧妙重現愛馬仕發展歷程中的重要時刻，帶出品牌如何憑藉創意與工藝不斷突破界限。 從皮具製作、絲巾工藝，到廣為人熟悉的Kelly及Birkin手袋，觀眾可透過故事了解到愛馬仕16個工藝部門的多元技術，以及每件作品從概念到誕生所凝聚的心思與時間。 走進劇場後台 近距離欣賞經典設計 除了舞台演出外，現場亦設有互動展覽空間。展場以劇院後台與道具倉庫為靈感，打造大型沉浸式裝置，讓觀眾自由探索不同角落，近距離欣賞多件經典作品。

透過戲劇與展覽交織的形式，《HERMÈSTORIES》不僅呈現愛馬仕深厚的工藝底蘊，也展現品牌對創新與想像力的追求。這場充滿玩味與詩意的旅程，邀請觀眾暫時跳離現實，走進一個由故事、工藝與創意共同編織而成的愛馬仕世界。 香港西九文化區自由空間 2026年10月24日至11月8日 免費入場（需預約） 即日起可 >> 按此<< 預約