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出版：2026-Oct-27 13:00
更新：2026-Oct-27 13:00

巴奴毛肚火鍋11月進軍香港　名廚邵德龍炮製香港限定海鮮湯底

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巴奴毛肚火鍋11月進軍香港　名廚邵德龍炮製香港限定海鮮湯底

內地人氣火鍋品牌巴奴毛肚火鍋將於11月中旬登陸香港，首店選址銅鑼灣希慎廣場。品牌以毛肚火鍋打響名堂，今次來港除了帶來招牌毛肚及野山菌湯，還找來名廚邵德龍合作研發香港限定湯底「邵鮮湯」，以蝦肉、蝦殼及蝦膏熬湯，加入瑤柱提鮮，再以南瓜油調出金黃色澤，配搭海鮮鮮味十足。


巴奴毛肚火鍋香港首店11月開幕　招牌毛肚配每日鮮熬菌湯

巴奴毛肚火鍋創立至今25年，在內地有超過230間直營門市，遍布北京、上海、鄭州、深圳等逾60個城市。其招牌毛肚採用木瓜蛋白酶嫩化技術處理，取代傳統發製方式，希望保留毛肚爽脆的口感。毛肚本身蛋白質含量高、脂肪含量低，也是品牌一直主推的食材。

另一款招牌野山菌湯則堅持每日在門市新鮮熬製。兩款產品將隨香港首店開幕登場，讓本地食客有機會試到品牌在內地累積人氣的火鍋配搭。

名廚邵德龍合作研發「邵鮮湯」　

香港首店還會推出限定湯底「邵鮮湯」，由巴奴與名廚邵德龍聯手研發。湯底以蝦肉、蝦殼及蝦膏熬煮，加入瑤柱提鮮，並以南瓜油調出自然的金黃色，配搭海鮮時着重帶出食材本身的鮮味。除了限定湯底，店內亦會推出多款香港限定菜式，具體菜單及價錢仍有待公布。

店舖環境同樣會有新安排。香港分店將採用全新的門店設計，與內地現有分店有所不同，並按本地食客的用餐習慣作出調整。品牌預計於11月公布更多開幕詳情。

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