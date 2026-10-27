巴奴毛肚火鍋11月進軍香港　名廚邵德龍炮製香港限定海鮮湯底

內地人氣火鍋品牌巴奴毛肚火鍋將於11月中旬登陸香港，首店選址銅鑼灣希慎廣場。品牌以毛肚火鍋打響名堂，今次來港除了帶來招牌毛肚及野山菌湯，還找來名廚邵德龍合作研發香港限定湯底「邵鮮湯」，以蝦肉、蝦殼及蝦膏熬湯，加入瑤柱提鮮，再以南瓜油調出金黃色澤，配搭海鮮鮮味十足。

巴奴毛肚火鍋香港首店11月開幕 招牌毛肚配每日鮮熬菌湯

巴奴毛肚火鍋創立至今25年，在內地有超過230間直營門市，遍布北京、上海、鄭州、深圳等逾60個城市。其招牌毛肚採用木瓜蛋白酶嫩化技術處理，取代傳統發製方式，希望保留毛肚爽脆的口感。毛肚本身蛋白質含量高、脂肪含量低，也是品牌一直主推的食材。

另一款招牌野山菌湯則堅持每日在門市新鮮熬製。兩款產品將隨香港首店開幕登場，讓本地食客有機會試到品牌在內地累積人氣的火鍋配搭。