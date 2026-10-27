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出版：2026-Oct-27 19:00
更新：2026-Oct-27 19:00

深圳好去處｜深圳近期大熱「日本雪景」打卡埸地 2米高鳥居/溫泉街/青森同款蘋果池 即睇¥98入場費值唔值！

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Joe08

深圳好去處｜深圳近期大熱「日本雪景」打卡埸地 2米高鳥居/溫泉街/青森同款蘋果池 即睇¥98入場費值唔值！

不少女生都喜歡相約好友出門打卡拍照，最近深圳龍崗區就出現一個仿照日本冬季雪景而興建的打卡場地，場內重現大阪商業街、京都鴨川、紅色鳥居與溫泉街等經典場景，更設有青森同款蘋果池及「熊出沒注意」路牌，隨手一拍都像置身日劇雪景，吸引不少人特意換上冬裝什至租借和服打卡拍照，下文立即為大家介紹場內影相位！

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日系攝影打卡必影！場內特色雪景位

不用飛日本就可以打卡多個日本人氣景點！位於深圳龍崗的「幀里·FRAME 日系雪景攝影基地」巧妙運用仿雪地面作為天然反光板，無論從哪個角度拍攝都能輕鬆拍出高質人像照片。園區內設有多個極具日本風情的特色區域，先有兩米高鳥居，鮮紅色的鳥居與落滿白雪的日式小鎮街道互相輝映，隨手一拍即有濃厚的京都風情！另外亦有仿照北海道森林與河流而設置的場景，大家可以漫步在仿北海道雪國的森林小徑，同樣是必影打卡位。旁邊還有青森同款蘋果池、大熊雕塑及「熊出沒注意」路牌 ，誠意十足。場地本身亦是一間舒適Café，入場費每位¥98並已包含一杯飲品，大家有興趣打卡的話不妨考慮下啦。

幀里·FRAME 日系雪景攝影基地
地址：深圳市龍崗區吉華街道龍景科技園G棟9樓901
交通：深圳地鐵5號線楊美站B出口，步行約15分鐘
營業時間：每日10:00至21:00
門票：¥98／人，已包含一杯飲品
和服租借：¥200至¥280／小時，包含造型、鞋子及襪子

深圳新开的！！！不在京都！！！附机位（live图） 2 🐻嘉嘉 來自小紅書網頁版 都不敢相信这是深圳，真的不在日本北海道❄️ 4 Emily📸 來自小紅書網頁版 不在🇯🇵！在深圳！深圳新开的❄️♨️ 2 The beacon 來自小紅書網頁版 都不敢相信这是深圳，真的不在日本北海道❄️ 5 Emily📸 來自小紅書網頁版 不在🇯🇵！在深圳！深圳新开的❄️♨️ 1 The beacon 來自小紅書網頁版

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