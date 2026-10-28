moodytiger進駐The Southside　網球高球童裝兼具機能與時尚

近年運動風盛行，不少家長除了重視孩子的運動表現，也愈來愈講究服裝的時尚感與舒適度。國際高性能兒童運動服品牌 moodytiger 看準市場需求，於10月初在The Southside開設全新網球及高爾夫球主題店，帶來一系列兼具機能、美感與實穿性的兒童運動服飾，為熱愛運動的家庭提供更多穿搭選擇。

今年品牌更成為國際WTA 250網球公開賽官方贊助商，藉着支持大型國際賽事，推動青少年參與運動。配合網球熱潮，品牌重點推介網球及高爾夫球系列，希望讓小朋友在享受運動樂趣的同時，也能透過專業裝備提升自信。