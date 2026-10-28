moodytiger進駐The Southside　網球高球童裝兼具機能與時尚

近年運動風盛行，不少家長除了重視孩子的運動表現，也愈來愈講究服裝的時尚感與舒適度。國際高性能兒童運動服品牌 moodytiger 看準市場需求，於10月初在The Southside開設全新網球及高爾夫球主題店，帶來一系列兼具機能、美感與實穿性的兒童運動服飾，為熱愛運動的家庭提供更多穿搭選擇。
今年品牌更成為國際WTA 250網球公開賽官方贊助商，藉着支持大型國際賽事，推動青少年參與運動。配合網球熱潮，品牌重點推介網球及高爾夫球系列，希望讓小朋友在享受運動樂趣的同時，也能透過專業裝備提升自信。
款式時尚又實用 球場日常兩相宜
系列設計跳脫傳統運動服框架，把校園與球場元素融入日常穿搭。女孩可選擇經典百褶裙、連身運動裙及修身Polo上衣，男孩則有俐落短袖上衣及運動短褲，整體色調清新耐看，無論上課、外出還是參與課外活動都同樣合適。
服飾採用具吸濕排汗、防曬及透氣功能的面料，配合富彈性的剪裁設計，讓孩子在跑跳、揮拍或揮桿時更靈活自在。即使長時間戶外活動，亦能保持舒適乾爽。
關注可持續發展 守護孩子健康
除了產品設計，品牌亦積極實踐可持續發展理念。早前成為bluesign®在大中華區首個合作童裝品牌，從原材料到生產流程均遵循嚴格標準，讓家長在選購時更添安心。