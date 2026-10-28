滙豐最紅同樂＋年華11.7登陸銅鑼灣 匯集美食+Pickleball+攤位遊戲

周末未有玩樂計劃？滙豐將於11月7日及8日一連兩日舉辦「最紅同樂＋年華」，慶祝全新滙豐銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心開幕。屆時銅鑼灣啟超道、白沙道和恩平道將會變身全民共享遊樂場，並且集合人氣美食、新興運動和攤位遊戲等，絕對是親子好去處。

滙豐將於11月7日及8日一連兩日舉辦「最紅同樂＋年華」！

一站式美食玩樂體驗

嘉年華劃分為5大主題區，涵蓋美食、藝術和遊戲等，訪客可一邊參與各種體驗，一邊賺取「獎賞錢」。最受矚目的主題區，當然是「最『賞』食」。今次滙豐將《最紅大廚》企劃延伸至美食區，集合8大人氣餐飲，包括獲米芝蓮必比登推介的越南餐廳Ăn Ch ơi、精品咖啡品牌Chart Coffee和筲箕灣Omakase小店Sushi Zinc等，一站式品嘗多款料理。

吃飽後，是時候要釋放能量，盡情遊樂。活動設有7大互動體驗，包括投球挑戰、扭蛋機、掟彩虹和「滙豐號」藝術專線小巴，玩家有機會帶走姜濤親筆簽名的限量版滙豐獅子公仔回家，姜糖們萬勿錯過。