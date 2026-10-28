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出版：2026-Oct-28 10:00
更新：2026-Oct-28 10:00

滙豐最紅同樂＋年華11.7登陸銅鑼灣 匯集美食+Pickleball+攤位遊戲

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Nose 11

周末未有玩樂計劃？滙豐將於11月7日及8日一連兩日舉辦「最紅同樂＋年華」，慶祝全新滙豐銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心開幕。屆時銅鑼灣啟超道、白沙道和恩平道將會變身全民共享遊樂場，並且集合人氣美食、新興運動和攤位遊戲等，絕對是親子好去處。

「最紅同樂＋年華」KV

滙豐將於11月7日及8日一連兩日舉辦「最紅同樂＋年華」！

一站式美食玩樂體驗

嘉年華劃分為5大主題區，涵蓋美食、藝術和遊戲等，訪客可一邊參與各種體驗，一邊賺取「獎賞錢」。最受矚目的主題區，當然是「最『賞』食」。今次滙豐將《最紅大廚》企劃延伸至美食區，集合8大人氣餐飲，包括獲米芝蓮必比登推介的越南餐廳Ăn Ch ơi、精品咖啡品牌Chart Coffee和筲箕灣Omakase小店Sushi Zinc等，一站式品嘗多款料理。

吃飽後，是時候要釋放能量，盡情遊樂。活動設有7大互動體驗，包括投球挑戰、扭蛋機、掟彩虹和「滙豐號」藝術專線小巴，玩家有機會帶走姜濤親筆簽名的限量版滙豐獅子公仔回家，姜糖們萬勿錯過。

Ăn Chơi 越式扎肉越南法包 Bánh Mì Đặc Biệt 享樂烘焙LY Bakery 玫瑰荔枝貝果Rose & Lychee Bagel 添好運Tim Ho Wan 招牌燒賣雙拼Signature Siu Mai Duo 街景Mock Up Street Mock Up 「滙豐號」藝術專線 HSBC Art Route RM Lion Front Ring Fung Kee Lion Front Ring Kung Fu Lion Front Ring

最紅拍賣會帶走全年分量日常需要

除此之外，嘉年華同時邀請多個本地團體表演，炒熱氣氛。加上「獎賞錢」最紅拍賣會和多重任務，滿足各位全年的一日三餐、咖啡、點心、日常入油和外賣優惠需要。訪客完成指定體驗及集齊3個印花，並且下載滙豐Reward+ 後，即可免費換領「賞你中獎扭蛋機」代幣，解鎖更多驚喜。滙豐率先於11月5日在希慎廣場一樓中庭打造「The Pickleball Club 」，讓客戶體驗巨型匹克球樂趣。

滙豐「最紅同樂＋年華」

日期： 11 月 7 日至 8 日

地點：銅鑼灣啟超道、白沙道和恩平道

活動鄰近街道或按人流情況實施臨時人流管制，請配合警方及現場工作人員指示。

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