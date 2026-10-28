滙豐最紅同樂＋年華11.7登陸銅鑼灣 匯集美食+Pickleball+攤位遊戲

周末未有玩樂計劃？滙豐將於11月7日及8日一連兩日舉辦「最紅同樂＋年華」，慶祝全新滙豐銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心開幕。屆時銅鑼灣啟超道、白沙道和恩平道將會變身全民共享遊樂場，並且集合人氣美食、新興運動和攤位遊戲等，絕對是親子好去處。
一站式美食玩樂體驗
嘉年華劃分為5大主題區，涵蓋美食、藝術和遊戲等，訪客可一邊參與各種體驗，一邊賺取「獎賞錢」。最受矚目的主題區，當然是「最『賞』食」。今次滙豐將《最紅大廚》企劃延伸至美食區，集合8大人氣餐飲，包括獲米芝蓮必比登推介的越南餐廳Ăn Ch ơi、精品咖啡品牌Chart Coffee和筲箕灣Omakase小店Sushi Zinc等，一站式品嘗多款料理。
吃飽後，是時候要釋放能量，盡情遊樂。活動設有7大互動體驗，包括投球挑戰、扭蛋機、掟彩虹和「滙豐號」藝術專線小巴，玩家有機會帶走姜濤親筆簽名的限量版滙豐獅子公仔回家，姜糖們萬勿錯過。
最紅拍賣會帶走全年分量日常需要
除此之外，嘉年華同時邀請多個本地團體表演，炒熱氣氛。加上「獎賞錢」最紅拍賣會和多重任務，滿足各位全年的一日三餐、咖啡、點心、日常入油和外賣優惠需要。訪客完成指定體驗及集齊3個印花，並且下載滙豐Reward+ 後，即可免費換領「賞你中獎扭蛋機」代幣，解鎖更多驚喜。滙豐率先於11月5日在希慎廣場一樓中庭打造「The Pickleball Club 」，讓客戶體驗巨型匹克球樂趣。
滙豐「最紅同樂＋年華」
日期： 11 月 7 日至 8 日
地點：銅鑼灣啟超道、白沙道和恩平道
活動鄰近街道或按人流情況實施臨時人流管制，請配合警方及現場工作人員指示。