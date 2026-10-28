毛孩食幾多先啱？寵物營養計數機助主人精準餵食 免費下載使用

不少主人為毛孩精挑細選糧食，但卻未必知道每日應餵多少。份量過多可能令毛孩體重上升，吃得不足亦會影響肌肉量及身體機能。最近，OneDegree與寵物營養品牌Mylo合作，在「陪胖日記®」App推出免費毛孩營養計數機，讓全港貓狗主人按毛孩資料估算熱量需要，再對照實際飲食，調整餵食份量。
先計熱量 再看每天吃多少
主人們只需回答6條關於毛孩的問題，系統便會綜合品種、體重、活動量及體態評分等資料，估算每日所需熱量。主人其後可拍攝糧食包裝上的營養標籤，或自行輸入產品資料及餵食份量，查看毛孩每天攝取的總熱量是否貼近建議水平。
工具可記錄附有營養標籤的乾糧、濕糧及鮮食包，亦支援雞胸肉、免治牛肉和雞蛋等指定食材，並可同時管理最多4款食物。對習慣混合餵食的主人來說，可較直接比較不同配搭，減少只憑包裝建議或目測分量餵食的情況。
獸醫營養師參與設計
今次評估方法是由Mylo首席獸醫營養總監、專科權威註冊獸醫營養師Dr. Moran Tal-Gavriel參與設計，並參考世界小動物獸醫師協會（WSAVA）的營養指引。專科權威註冊獸醫營養師（BCVN）屬較罕有的獸醫專科資格，據品牌資料，全球獲認證者少於160人。
Dr. Moran Tal-Gavriel指出，長期餵食過量可增加肥胖風險，並可能與慢性低度炎症、胰島素阻抗、關節負荷及活動能力下降有關；攝取不足則可能導致體重下降、肌肉流失及營養缺乏。按個別毛孩的需要調整份量，有助維持理想體態和肌肉量。
三步完成日常飲食紀錄
STEP 1: 輸入毛孩的基本資料，取得每日熱量建議。
STEP 2: 拍攝營養標籤，或手動加入糧食和食材資料。
STEP 3: 填寫實際餵食份量，比較每日攝取量與建議水平。
全港寵主可免費使用
毛孩營養計數機設於OneDegree「陪胖日記®」App內。無論是否OneDegree保單持有人，寵物主人下載App並登記成為「毛範生」會員後，均可免費使用。
除飲食紀錄外，App亦提供線上獸醫諮詢、體重及飲水量追蹤、疫苗和覆診提醒，以及按品種、年齡和健康狀況提供的日常照顧資訊。配合OneDegree PawBook Tag，使用者亦可記錄毛孩的位置、活動、睡眠及飲水情況。
至於保單管理、寵物用品購物、獎賞計劃、寵物性格測試及日記分享等功能，亦已整合在同一App內，方便主人集中處理毛孩的健康紀錄與日常需要。