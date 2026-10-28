毛孩食幾多先啱？寵物營養計數機助主人精準餵食 免費下載使用

不少主人為毛孩精挑細選糧食，但卻未必知道每日應餵多少。份量過多可能令毛孩體重上升，吃得不足亦會影響肌肉量及身體機能。最近，OneDegree與寵物營養品牌Mylo合作，在「陪胖日記®」App推出免費毛孩營養計數機，讓全港貓狗主人按毛孩資料估算熱量需要，再對照實際飲食，調整餵食份量。

先計熱量 再看每天吃多少

主人們只需回答6條關於毛孩的問題，系統便會綜合品種、體重、活動量及體態評分等資料，估算每日所需熱量。主人其後可拍攝糧食包裝上的營養標籤，或自行輸入產品資料及餵食份量，查看毛孩每天攝取的總熱量是否貼近建議水平。

工具可記錄附有營養標籤的乾糧、濕糧及鮮食包，亦支援雞胸肉、免治牛肉和雞蛋等指定食材，並可同時管理最多4款食物。對習慣混合餵食的主人來說，可較直接比較不同配搭，減少只憑包裝建議或目測分量餵食的情況。