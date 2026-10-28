飲食優惠｜申子居酒屋七周年優惠　$7歎清酒/多款人氣料理及甜品3折

想平食居酒屋料理兼歎清酒，就要留意申子居酒屋最近推出的七周年優惠，由即日起至12月5日，於銅鑼灣店及旺角店推出一系列優惠，包括指定清酒每杯$7、每位$198享110分鐘深夜清酒放題，多款人氣料理及新甜品亦有3折優惠，當中招牌特製鵝肝折後只需$44。人氣壽司蛋糕都有買3件送1件、買7件送3件優惠，即睇以下優惠詳情。



$7一杯清酒 包括人氣「十四代」 申子居酒屋今次推出「七周年清酒賞」，由餐廳唎酒師挑選5款清酒，逢星期日至四每日供應一款指定酒款，每杯只需$7，每枱每人限換購一杯，款式視乎當日供應。 當中包括清酒迷熟悉的「十四代 中取り 上諸白 播州山田錦」，精米步合達45%，帶有青蘋果及白桃香氣，口感輕爽。另外還有「飛鸞HIRAN Heaven 生酛氣泡酒」，帶細緻氣泡感，入口乾爽；精米步合35%的「春霞純米大吟釀 白標」，米香與果香較為溫和，口感順滑；以及香氣濃郁、收尾俐落的「土佐白菊 大吟釀」等。

深夜清酒放題每位$198 110分鐘任飲9款酒 晚上9時後到訪，還可以選擇深夜清酒放題。優惠期內每晚供應，每位$198即可在110分鐘內暢飲9款指定清酒，另包括指定燒酎及Highball。 酒款包括帶有濃郁米香的「越前忘憂 特別純米酒」、以新潟縣產米釀製的「君之井 越乃醉鬼」，以及來自宮城縣的「大和藏 搾立生酒 本釀造」。當中「大和藏」保留生酒風味，帶有菠蘿香氣，入口爽口，辛甘平衡。優惠由即日起至12月5日，每晚9時後供應。

5款人氣料理及2款新甜品低至3折 除了清酒優惠，申子居酒屋亦精選5款人氣料理及兩款新甜品，以3折優惠價供應。星期日至四晚市期間，每位消費滿$250（未計加一服務費），可用3折優惠價選購一款指定料理或甜品；每位消費滿$500，則可選兩款，每枱最多兩款。 5款人氣料理包括以下選擇： 特製鵝肝：$44（原價$148）

選用匈牙利鵝肝，以秘製醬汁慢煮兩小時，口感豐腴。

手打免治蝦肉棒配日本雞蛋：$23（原價$78）

新鮮蝦肉切粒後手打至起膠，保留蝦肉顆粒，吃起來鮮甜彈牙。

一品山藥：$38（原價$128）

以北海道山藥低溫油炸至金黃，再與秘製醬汁醃製的日本魷魚炒香。

手打墨魚棒配日本雞蛋：$23（原價$78）

新鮮墨魚手切及打至起膠，保留少量墨魚粒，口感更有嚼勁。

明太子芝士山藥：$20（原價$68）

以福岡明太子配搭車打芝士，鹹香惹味。

兩款新甜品同樣可享3折。一口焦糖牛角酥（$29，原價$98）以特製酥皮加入沖繩黑糖烘焗，口感香脆；日本脆脆甜薯雪糕（$32，原價$108）以日本甜薯配沖繩黑糖烘焗，外層焦脆、內裏軟滑，配上乳酪雪糕，冷熱口感交融。



壽司蛋糕買3送1 買7送3 人氣壽司蛋糕都有限時優惠，選用日本直送海產即製，可按喜好配搭不同口味，包括蟹籽黑魚籽（$68）、鮮蟹肉（$65）、三文魚籽（$78）、拖羅蓉（$80）、魷魚（$88）、赤身（$98）、挪威三文魚（$108）、白身魚（$108）、北海道帆立貝（$138）、牡丹蝦（$188）及北海道根室海膽（$238）。 壽司蛋糕可以單件選購，亦可自由配搭；訂購10件或以上即可組成原個圓形蛋糕。優惠期間訂購壽司蛋糕，可享買3件送1件或買7件送3件，須提前兩天預訂。壽司蛋糕只供外賣，不設堂食，大家可到店自取，或安排貨運平台送貨，運費需自付。

壽司蛋糕