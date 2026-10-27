自助餐優惠｜九龍香格里拉Café Kool全新奢華盛宴自助餐登場！即搶買一送一優惠＋$99升級魚子醬、大閘蟹

九龍香格里拉人氣自助餐廳 Café Kool 咖啡廳推出全新升級的「奢華盛宴」自助餐。場內齊集超過200款環球美饌，從頂級冰鎮海鮮、席前即切原條吞拿魚，到以甘香濃郁蟹粉入饌的秋日限定佳餚，定必能夠全方位滿足大家不同喜好！餐廳更推出期間限定的買一送一優惠，下文即睇介紹！

全新「奢華盛宴」自助餐登場

今次升級自助餐陣容鼎盛，大廚團隊以當造的蟹粉為靈感，匠心炮製出一系列令人垂涎的秋蟹美饌。午市及晚市輪流供應多款極致滋味，包括溫潤滋補的金秋蟹粉海皇羹、濃香惹味的蟹粉伊麵，以及週末限定供應、皮薄汁多的蟹粉小籠包；晚市更可品嚐到大閘蟹粉蔥油拌稻庭烏冬及鮮甜細滑的蟹粉燴海參。

除了極品蟹粉外，自助餐桌上同樣放滿琳瑯滿目的海陸珍饈。海鮮愛好者在晚市時段可盡情無限任食鮮甜冰鎮龍蝦；肉食迷則不能錯過油脂分佈均勻的日本宮崎和牛鐵板燒、香煎鴨肝配焦糖洋蔥醬，以及散發濃郁蒜香的煙燻蒜香牛油肉眼扒。逢星期五至日及公眾假期更會驚喜上演「即切原條吞拿魚」騷，由大廚即席解體新鮮吞拿魚，回本必食。最後甜品則推介冰火交融的黑朱古力心太軟配紅桑子，以及清甜果香的日本麝香蜜瓜芭菲。