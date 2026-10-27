自助餐優惠｜九龍香格里拉Café Kool全新奢華盛宴自助餐登場！即搶買一送一優惠＋$99升級魚子醬、大閘蟹

九龍香格里拉人氣自助餐廳 Café Kool 咖啡廳推出全新升級的「奢華盛宴」自助餐。場內齊集超過200款環球美饌，從頂級冰鎮海鮮、席前即切原條吞拿魚，到以甘香濃郁蟹粉入饌的秋日限定佳餚，定必能夠全方位滿足大家不同喜好！餐廳更推出期間限定的買一送一優惠，下文即睇介紹！
全新「奢華盛宴」自助餐登場
今次升級自助餐陣容鼎盛，大廚團隊以當造的蟹粉為靈感，匠心炮製出一系列令人垂涎的秋蟹美饌。午市及晚市輪流供應多款極致滋味，包括溫潤滋補的金秋蟹粉海皇羹、濃香惹味的蟹粉伊麵，以及週末限定供應、皮薄汁多的蟹粉小籠包；晚市更可品嚐到大閘蟹粉蔥油拌稻庭烏冬及鮮甜細滑的蟹粉燴海參。
除了極品蟹粉外，自助餐桌上同樣放滿琳瑯滿目的海陸珍饈。海鮮愛好者在晚市時段可盡情無限任食鮮甜冰鎮龍蝦；肉食迷則不能錯過油脂分佈均勻的日本宮崎和牛鐵板燒、香煎鴨肝配焦糖洋蔥醬，以及散發濃郁蒜香的煙燻蒜香牛油肉眼扒。逢星期五至日及公眾假期更會驚喜上演「即切原條吞拿魚」騷，由大廚即席解體新鮮吞拿魚，回本必食。最後甜品則推介冰火交融的黑朱古力心太軟配紅桑子，以及清甜果香的日本麝香蜜瓜芭菲。
加$99尊尚升級套餐 解鎖魚子醬罐/清蒸大閘蟹/火炙和牛壽司
如果想更上一層樓，只需另加港幣$99，即可尊享主廚悉心設計的「尊尚升級套餐」。午市限定帶來炙燒時展現迷人油脂香的火炙和牛西冷壽司、特選紅蝦三文魚籽壽司，以及香氣四溢的香烤羊扒配阿根廷青醬。晚市的升級陣容更加奢華，每位賓客可尊享鹹香細膩的精選魚子醬乙罐及時令清蒸大閘蟹乙隻，更可無限暢享匯聚多款珍貴食材慢燉而成的經典佛跳牆，以及外皮酥脆、肉汁豐盈的脆皮燒乳豬配魚子醬。最後以極具儀式感的火焰雪山蛋糕作結，絕對大滿足！
即睇九龍香格里拉自助餐限定優惠
餐廳特別推出極具吸引力的期間限定快閃買一送一優惠，讓大家以超值價格展開一場頂級味覺之旅。此外，餐廳亦長期設有「銀髮貴賓專屬禮遇」，60歲或以上的長者與至少2位親友同行蒞臨，即可全年尊享自助餐 65 折優惠，一於約定親友食自助餐啦！
自助午餐
供應時間：中午 12 時至 2 時半星期一至五：每位港幣 499 元*
星期六、日及公眾假期：每位港幣 629 元*
自助晚餐
供應時間：下午 6 時至 9 時半星期一至四：每位港幣 869 元*
星期五至日及公眾假期：每位港幣 899 元*
*4-11歲小童可獲半價優惠
*60歲及以上的長者：兩位或以上賓客可享65折優惠
*菜式將於不同時段輪流供應
*所有堂食另收加一服務費，並按原價計算
地址： 九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉閣樓
電話：2733 8753