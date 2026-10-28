芝麻街聖誕糖果小鎮登場！夾軟糖公仔掛飾＋掃40款獨家精品

童年熟悉的芝麻街，今個聖誕換上糖果色新裝。LOG-ON 首度聯乘 Sesame Street，於銅鑼灣時代廣場帶來全港首個「芝麻街聖誕糖果小鎮」期間限定店。現場把紐約街景、節日佈置與 Candy Lab 融合，設有拍照場景、DIY 體驗及限定商品，讓大人重拾兒時回憶，小朋友亦可投入繽紛有趣的芝麻街世界。
場內以芝麻街的代表性建築為設計主軸，123 號大屋與 Hooper's Store 均成為節日場景的一部分，再配上色彩鮮明的 Candy Lab 及燈飾，營造甜美而具層次的拍照空間。訪客可在不同角落遇上 Elmo、Cookie Monster 等角色，輕鬆拍下充滿聖誕氣氛的照片。
自選角色與配色 製作糖果袋掛飾
最具玩味的環節，是以香港人昔日到糖果店自選糖果為靈感的 Mix & Pick Candy Station。Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Oscar、Bert 和 Ernie 被設計成圓潤可愛的軟糖造型公仔，合共有 6 個角色、14 種顏色。參加者可按喜好配搭角色與色調，夾取合共 100 克公仔放進聖誕糖果袋，完成可掛於手袋或隨身物品上的個人化飾物，亦可作為富心思的交換禮物。
四色疊印聖誕卡 把祝福親手帶走
購買任何芝麻街產品的顧客，可參加「印出聖誕芝麻街」四色疊印活動。參加者按照次序使用不同印章，把角色、聖誕樹及節日裝飾逐層拼合，製作一張限定聖誕卡。由對位、蓋印到完成圖案，每一步都由自己動手，成品既可收藏，也可寫上祝福送給親友。
40 款獨家精品
期間限定店另備 40 款 LOG-ON 獨家芝麻街商品，選擇由實用小物到療癒擺設均有涵蓋。系列包括甜筒造型掛飾、解壓雪糕球、可掛於聖誕樹或手袋的公仔飾物、毛公仔、抱枕、磁吸拖手掛飾、拍拍燈盲盒及發光掛飾等，無論自用或準備聖誕禮物，都可找到合適選擇。
活動詳情
活動：LOG-ON x Sesame Street「芝麻街聖誕糖果小鎮」期間限定店
日期：2026 年 11 月 6 日起
時間：上午 10 時 30 分至晚上 10 時
地點：銅鑼灣時代廣場地庫大堂（LOG-ON 店外）