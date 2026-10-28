芝麻街聖誕糖果小鎮登場！夾軟糖公仔掛飾＋掃40款獨家精品

童年熟悉的芝麻街，今個聖誕換上糖果色新裝。LOG-ON 首度聯乘 Sesame Street，於銅鑼灣時代廣場帶來全港首個「芝麻街聖誕糖果小鎮」期間限定店。現場把紐約街景、節日佈置與 Candy Lab 融合，設有拍照場景、DIY 體驗及限定商品，讓大人重拾兒時回憶，小朋友亦可投入繽紛有趣的芝麻街世界。

場內以芝麻街的代表性建築為設計主軸，123 號大屋與 Hooper's Store 均成為節日場景的一部分，再配上色彩鮮明的 Candy Lab 及燈飾，營造甜美而具層次的拍照空間。訪客可在不同角落遇上 Elmo、Cookie Monster 等角色，輕鬆拍下充滿聖誕氣氛的照片。