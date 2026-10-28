Coffee Takeover登陸PMQ 匯集13韓式人氣咖啡品牌 必飲釜山名店Aery

啡迷必到！韓國極受歡迎的咖啡盛事「Coffee Takeover」將於10月31日登陸香港。活動匯集13間韓國人氣咖啡店，啡迷絕對不能錯過以輕盈口感著稱的釜山名店Aery和連續5年登上「韓版米其林指南」的京畿道精品店HOCUS POCUS ROASTERS，各位不妨到場一試，感受韓國咖啡風味。

匯聚13間韓式人氣咖啡店

主打「全韓陣容」的Coffee Takeover為各位啡迷帶來各具特色的精品咖啡。來自釜山的Aery以乾淨、通透、層次分明著稱，創辦人Lim Jung Hwan更於2024年榮獲韓國冠軍，並代表韓國勇奪WBC世界決賽席位；源自韓國京畿道的HOCUS POCUS ROASTERS連續5年獲得「韓版米其林指南」藍絲帶，今次帶來「首爾落日氣泡特飲」和「紫薯雲蓋椰子水」。知名產品設計師Sandro Roth亦會現身，擔任特別嘉賓，為活動研發限定特調咖啡。Sandro 是兩屆瑞士咖啡調酒大賽Coffee in Good Spirits冠軍，以及世界咖啡調酒大賽亞軍，妻子更加是香港人，熟悉香港啡迷口味。