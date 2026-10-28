Silk.週年慶買飲品即抽獎 逾萬張免費飲品/買1送1券/每周送機票、iPhone及MacBook

香港本地茶飲品牌 Silk.將於11月2日至29日舉行週年慶活動「Pearls for Life」，準備總值318萬元的獎品，當中包括國泰航空來回機票、iPhone、MacBook及iPad，連續4星期送出獎品，每星期有4位得獎者。活動期間，凡購買指定新鮮即製飲品，即可撕開杯套上的貼紙抽獎，保證獲獎；另外還有12,000張招牌飲品免費兌換券及33,000張買一送一飲品券。

每周送4份大獎 機票飛紐約、巴黎及馬爾代夫

Silk.今次的週年慶活動為期4星期，大獎分為機票、iPhone、MacBook及iPad四類，每星期各送出一份，即每周有4位得獎者。旅遊獎品包括國泰航空來回機票，目的地有紐約、巴黎及倫敦等城市，亦有馬爾代夫機票連Club Med海灘度假村住宿，供兩位成人入住。

電子產品獎品包括Apple iPhone Duo套裝、iPhone 18 Pro、MacBook NEO及iPad。當中iPhone 18 Pro有銀色及黑色選擇；MacBook NEO及iPad就有多款顏色。

聯乘EMIS、Billionaire Boys Club 免費飲品/買1送1券

除了機票及電子產品，亦有時尚及生活類獎品，包括與韓國時裝品牌EMIS，以及街頭服飾品牌Billionaire Boys Club（BBC／ICE CREAM）合作的限定產品，有環保水樽、手提袋及珍藏版配飾等，另有Premium Uber乘車體驗。