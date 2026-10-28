Silk.週年慶買飲品即抽獎 逾萬張免費飲品/買1送1券/每周送機票、iPhone及MacBook

香港本地茶飲品牌 Silk.將於11月2日至29日舉行週年慶活動「Pearls for Life」，準備總值318萬元的獎品，當中包括國泰航空來回機票、iPhone、MacBook及iPad，連續4星期送出獎品，每星期有4位得獎者。活動期間，凡購買指定新鮮即製飲品，即可撕開杯套上的貼紙抽獎，保證獲獎；另外還有12,000張招牌飲品免費兌換券及33,000張買一送一飲品券。
每周送4份大獎 機票飛紐約、巴黎及馬爾代夫
Silk.今次的週年慶活動為期4星期，大獎分為機票、iPhone、MacBook及iPad四類，每星期各送出一份，即每周有4位得獎者。旅遊獎品包括國泰航空來回機票，目的地有紐約、巴黎及倫敦等城市，亦有馬爾代夫機票連Club Med海灘度假村住宿，供兩位成人入住。
電子產品獎品包括Apple iPhone Duo套裝、iPhone 18 Pro、MacBook NEO及iPad。當中iPhone 18 Pro有銀色及黑色選擇；MacBook NEO及iPad就有多款顏色。
聯乘EMIS、Billionaire Boys Club 免費飲品/買1送1券
除了機票及電子產品，亦有時尚及生活類獎品，包括與韓國時裝品牌EMIS，以及街頭服飾品牌Billionaire Boys Club（BBC／ICE CREAM）合作的限定產品，有環保水樽、手提袋及珍藏版配飾等，另有Premium Uber乘車體驗。
作為茶飲品牌，當然少不了飲品優惠。Silk.活動期間將送出12,000張招牌飲品免費兌換券，以及33,000張買一送一飲品券。獎品及優惠券均透過杯套抽獎派發，購買符合資格的飲品後，撕開杯套貼紙並以手機掃描二維碼，即可查看獎賞。
Silk. Club積分可換里數
「Pearls for Life」亦與Silk.的電子積分Pearls掛鈎。會員消費可累積積分，並用於兌換不同獎賞，包括「亞洲萬里通」里數、旅遊禮遇及品牌收藏品等。Silk. Club會員計劃分為4個級別，按累積Pearls數量提供不同待遇。
Silk. Club： 入門級別，可享招牌飲品禮遇。
Silk. Friends： 累積3,000 Pearls或以上，可享Premium Uber乘車體驗及Silk.品牌收藏品。
Silk. Family： 累積10,000 Pearls或以上，可享HK$2兌1里「亞洲萬里通」里數兌換比率，以及機艙升級及旅遊禮遇。
Silk. VIP： 累積25,000 Pearls或以上，可兌換商務客艙機票、專屬收藏品及私人專屬體驗。
Silk.週年慶「Pearls for Life」將於2026年11月2日至29日，在全港12間參與活動的分店舉行。顧客購買符合資格的新鮮即製飲品後，撕開杯套上的貼紙並掃描二維碼，即可查看獎賞；相關電子積分將存入已完成驗證的Silk. Club會員帳戶。