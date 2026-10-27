Omakase｜「鮨 齋藤」傳奇大師徒弟首度聯乘 繩田亮輔、川又蛍椰強強聯手限時2天四手壽司盛宴

喜愛廚師發辦（Omakase）的壽司迷注意！兩位源自東京傳奇米芝蓮星級名店「鮨 齋藤」（Sushi Saito）的新世代大師，即將首度在香港強強聯手。香港「鮨 齋藤」主廚繩田亮輔（Chef Ryosuke Nawata）特別邀請東京知名壽司店「Sushi Tsubomi」主廚川又蛍椰（Chef Keiya Kawaguchi）來港，攜手呈獻僅限兩天的獨家四手廚師發辦盛宴，共同演繹江戶前壽司的極致滋味。

兩位深受業界矚目的主廚，均在創辦人兼傳奇大師齋藤孝司（Takashi Saito）的嚴格指導下磨練功力。他們憑藉出色的技藝，獲得了齋藤大師的親自認可與肯定，被譽為新一代壽司職人中的佼佼者。