Omakase｜「鮨 齋藤」傳奇大師徒弟首度聯乘 繩田亮輔、川又蛍椰強強聯手限時2天四手壽司盛宴

喜愛廚師發辦（Omakase）的壽司迷注意！兩位源自東京傳奇米芝蓮星級名店「鮨 齋藤」（Sushi Saito）的新世代大師，即將首度在香港強強聯手。香港「鮨 齋藤」主廚繩田亮輔（Chef Ryosuke Nawata）特別邀請東京知名壽司店「Sushi Tsubomi」主廚川又蛍椰（Chef Keiya Kawaguchi）來港，攜手呈獻僅限兩天的獨家四手廚師發辦盛宴，共同演繹江戶前壽司的極致滋味。
兩位深受業界矚目的主廚，均在創辦人兼傳奇大師齋藤孝司（Takashi Saito）的嚴格指導下磨練功力。他們憑藉出色的技藝，獲得了齋藤大師的親自認可與肯定，被譽為新一代壽司職人中的佼佼者。
在這次罕見的四手聯乘盛宴中，兩位當代壽司職人將完美傳承「鮨 齋藤」的精神，在壽司飯的溫度控制、精準刀工及嚴選時令食材上展現極致追求，同時融入各自細緻嚴謹的個人風格。屆時，香港的美食家將可親眼見證兩位大師將各自的招牌作完美融合，交織出一套渾然天成的極致品味菜單，帶來前所未有的頂級廚師發辦體驗。
鮨 齋藤
中環⾦融街 8 號香港四季酒店45樓
2527 0811
⽇期：11⽉2⽇及3⽇ 時間 : 12:00 NN | 6:00 PM | 8:00 PM
四手聯乘：午餐 $2,980 晚餐$3,980