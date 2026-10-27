香港君悅酒店全新沉浸式魔術餐飲體驗 全球首演！世界著名魔術師組合打造3D投影表演(有片)

繼去年推出大獲好評的《魔幻餐桌》後，香港君悅酒店再次帶來新體驗，正式推出獨家全球首演的全新篇章——《魔幻餐桌：拉斯維加斯篇》，將賭城拉斯維加斯的繁華與頂尖魔術元素結合。食客不僅能享用廚師團隊精心打造的四道菜美饌，更能置身於精彩3D虛擬視覺空間中，化身為故事一部分。從餐桌上的立體投影到互動神秘環節，顛覆傳統Dining體驗，帶來前所未有的多重感官衝擊，即睇詳情。

世界級魔術大師親自操刀 3D投影+互動劇情+美食體驗 是次全新篇章的創作靈感與概念，源自世界著名魔術師組合The Clairvoyants(Thommy Ten與Amélie van Tass)。作為心靈魔術世界冠軍，這對二人組合曾在著名選秀節目《全美一叮》(America's Got Talent)中一戰成名，並於拉斯維加斯及多個國際頂級舞台上累積了超過500場精彩絕倫的演出，成功吸引全球數以百萬計的觀眾。

直擊《魔幻餐桌：拉斯維加斯篇》 今次記者率先體驗《魔幻餐桌：拉斯維加斯篇》，在復古售票處領取專屬籌碼入場，走入神秘迴廊，然後在The Clairvoyants虛擬引領下入座「魔術師餐桌」。整場晚宴運用極具心思的3D投影技術與戲劇演繹，將用餐空間變成奇幻舞台。每位食客都能參與故事，透過現場互動環節，開啟意想不到劇情！食物方面亦與相關魔術情節扣連，3D光影會隨着The Clairvoyants的魔術表演同步變化，例如享用前菜「油甘魚他他」前，桌面會投影出拉斯維加斯華麗畫面及啤牌心理遊戲，之後在現場的互動遊戲，都會順勢引出下一道菜式！最驚喜的是甜品環節「Dreaming in Las Vegas」，甜品的展示方式更會與現場的心靈感應環節相呼應，將蝴蝶等夢幻元素實體化，非常打卡。

四道菜「Golden Oracle Menu」登場 君悅酒店廚師團隊今次精心量身打造全新四道菜晚宴菜單「Golden Oracle Menu」(每位$1,388)，將拉斯維加斯奢華風格融入菜餚設計： 前菜：油甘魚他他 湯品：龍蝦濃湯 主菜：澳洲和牛西冷配黑松露薯蓉 甜品：Dreaming in Las Vegas 為照顧不同賓客的需求，酒店同時貼心提供素食菜單及兒童菜單，無論是情侶約會、閨蜜打卡，抑或是家人與好友歡聚，都能一同投入這場令人畢生難忘的奇幻滋味體驗。

演出與預訂詳情 《魔幻餐桌：拉斯維加斯篇》由即日起登場，全場表演以英語進行。 地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓 演出時間：逢周三至五(每天設兩場) 第一輪：18:00 – 20:00 第二輪：20:15 – 22:30