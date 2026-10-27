譚盾WE音樂節 攜手中國交響樂團 屈原楚辭遇上貝多芬 早鳥票可享七折優惠

香港「文化推廣大使」譚盾，將於12月回歸，推出「譚盾WE-音樂節」，並找來國家級中國交響樂團與合唱團來港，舉辦兩場音樂會，包括《貝九‧九歌》、《莫扎特與歡樂頌》，以貝多芬與莫扎特的經典樂章，和他自己的著名作品，打造兩場結合東西方古典音樂特質的演出，並舉辦一場免費音樂會與演前論壇。預早購票更可獲得七折優惠。

當《楚辭》遇上貝多芬



「譚盾WE-音樂節」首場演出《貝九‧九歌》，於12月2日舉行，音樂更帶來合唱協奏曲《九歌》的香港首演。作品以屈原的《楚辭．九歌》為靈魂，重塑貝多芬《第九交響曲》編制，將東方敲擊樂與吟唱，注入西方管弦樂演出中，把楚地先民祭祀禮樂搬上現代舞台。此曲演奏完畢，貝多芬的《第九交響曲》接著奏出，4位優秀歌唱家女高音鄺勵齡、女中音劉倪汝、男高音李毅及男低音楊熠等，亦會參與其中同台獻唱。