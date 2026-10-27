譚盾WE音樂節 攜手中國交響樂團 屈原楚辭遇上貝多芬 早鳥票可享七折優惠

香港「文化推廣大使」譚盾，將於12月回歸，推出「譚盾WE-音樂節」，並找來國家級中國交響樂團與合唱團來港，舉辦兩場音樂會，包括《貝九‧九歌》、《莫扎特與歡樂頌》，以貝多芬與莫扎特的經典樂章，和他自己的著名作品，打造兩場結合東西方古典音樂特質的演出，並舉辦一場免費音樂會與演前論壇。預早購票更可獲得七折優惠。
當《楚辭》遇上貝多芬
「譚盾WE-音樂節」首場演出《貝九‧九歌》，於12月2日舉行，音樂更帶來合唱協奏曲《九歌》的香港首演。作品以屈原的《楚辭．九歌》為靈魂，重塑貝多芬《第九交響曲》編制，將東方敲擊樂與吟唱，注入西方管弦樂演出中，把楚地先民祭祀禮樂搬上現代舞台。此曲演奏完畢，貝多芬的《第九交響曲》接著奏出，4位優秀歌唱家女高音鄺勵齡、女中音劉倪汝、男高音李毅及男低音楊熠等，亦會參與其中同台獻唱。
莫扎特的經典《歡樂頌》
12月3日的《莫扎特與歡樂頌》同樣精彩，先由貝多芬的《普羅米修斯的萬物眾生》序曲拉開序幕，再由本港新銳小提琴家王倩兒，與中提琴家許恩樂演繹莫扎特的《降E大調交響協奏曲》。經過兩首澎湃樂章洗禮後，下半場則帶來合唱協奏曲《九歌》，並以貝多芬的《歡樂頌》為音樂會作結，將東西音樂精髓盡在一晚奏出。
免費音樂會與論壇
12月5日音樂節將移師至香港藝術館匯堂，這個名為《風雅頌 & 歡樂頌》的免費演奏會，譚盾將出席演前論壇，他將與德國「貝多芬之家」館長馬爾特．波爾克在台上對談。隨後，青年小提琴家王倩兒、陳銘澤、中提琴家黃洛恒，以及大提琴家聶佳鵬，將演繹譚盾的弦樂四重奏作品《風雅頌》，以及改編貝多芬的作品，展示香港中西文化薈萃的特質。演奏會及論壇門票先到先得。
「譚盾WE-音樂節」詳情：
日期：12月2、3日(晚上8時)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$250 / $350 / $450 / $550(10/11前購票享七折優惠)
購票：城市售票網