別再覺得肥狗最得意！3步BCS評分法 一摸即知有冇超重

不少人看見圓滾滾、胖嘟嘟的狗狗時，都會忍不住大讚可愛，甚至認為這代表主人照顧周到。不過，過於肥胖其實並非健康象徵，反而可能增加患病風險。想知道愛犬體重是否達標，飼主不妨利用簡單易學的BCS（Body Condition Score，身體狀況評分）進行初步檢測。

因此，定期觀察狗狗體態，遠比單純追求「肥美可愛」來得重要。

如果摸狗狗肋骨時需要用力按壓才感受到骨骼，甚至已經完全摸不到肋骨輪廓，便有機會代表脂肪積聚過多。當體脂及內臟脂肪持續增加，不但會加重關節負擔，亦可能提高患上慢性疾病的機會，影響整體健康及壽命。

標準體態的狗狗應能輕鬆摸到肋骨，但肉眼不會明顯看見肋骨外露。若完全摸不到肋骨，則有可能已經出現過重問題。

健康體態的狗狗腰部應有明顯收窄線條，由上而下看呈現自然的沙漏或漏斗形輪廓，而非一條直線。

雙手沿肋骨向後觸摸腰部位置，並從上方俯視狗狗身形。

狗狗 BCS 評分法｜第三步：檢查腹部曲線

從側面觀察狗狗腹部線條。

理想情況下，腹部應由胸腔向後方微微上提，形成自然向上的弧度。若腹部下垂或呈水平狀態，便可能反映體脂過高。

定期檢查體態更重要

狗狗圓潤可愛固然討人歡心，但維持理想體態才是真正對健康有益。飼主可定期透過BCS評分法觀察愛犬身形變化，再配合均衡飲食及適量運動，幫助毛孩維持理想體重，陪伴家人更長久、更健康地生活。