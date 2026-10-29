張敬軒 李幸倪齊撐奧海城全民計碳體驗日 贏限量大嘥鬼公仔/免費手作工作坊攻略

減碳也可以很好玩，由環境及生態局與環境運動委員會主辦、環境及自然保育基金資助的「碳中和宣傳運動」邁入全新 2.1 階段。今年活動以「計住減碳好習慣」為主題，將於10月 31 日至 11 月 1 日一連兩天，在奧海城 2 期地下中庭盛大舉行《全民計碳體驗日》。現場設有豐富教育攤位，更邀來人氣歌手與大家近距離互動，適合周末親子齊齊邊玩邊學減碳。
追星兼贏大嘥鬼周邊
「全民計碳體驗日」於活動當日中午12時至晚上7時開放，最著數絕對是現場限定大嘥鬼全系列紀念品。fans只需參與現場攤位遊戲，完成任務學減碳後即能帶走限量「大嘥鬼磁石貼」。集齊指定數量，更可到換領攤位解鎖，贏取大嘥鬼記事簿、時尚斜揹袋，甚至是最具人氣、萌翻全場的「全新造型大嘥鬼膊頭公仔」。
至於追星族則不能錯過連續兩天的音樂活動，儲夠磁石貼後有機會換取「音樂表演入場券」，近距離欣賞張敬軒、李幸倪、周殷廷、張天穎、海兒及何洛瑤等歌手的精彩演出。幸運兒更有機會獲邀上台，與偶像現場組隊大玩互動遊戲，驚喜滿分。
活動詳情：全民計碳體驗日
灣仔識「碳」館創意工作坊
除了奧海城的狂歡，10月30日至11月5日期間，灣仔識「碳」館亦會同步開辦「計住減碳工作坊」。每日特設四場，費用全免，帶大人小朋友將日常棄置物「升級再造」。
咖啡渣變蚊香：沖完咖啡的殘渣別倒掉！導師將帶領大家將廢棄咖啡渣，揉捏製成天然蚊香，重新發掘物料價值。
舊光碟變時鐘：家裡封塵的舊CD迎來第二生命！工作坊將光碟改造成精美實用的文青風時鐘。
動手製作蜜蠟布：利用天然蜜蠟製作可重複包裹食物的蜜蠟布，從此告別即棄保鮮紙。
計住減碳工作坊
日期
時間
主題
工作坊
10月30日、10月31日
時段一︰10:00 – 11:30
時段二︰12:00 – 13:30
時段三︰14:00 – 15:30
時段四︰16:00 – 17:30
升級再造
咖啡渣蚊香
11月1日、11月3日
舊物重生
光碟時鐘
11月4日、11月5日
循環再用
蜜蠟布
線上報名連結︰灣仔識「碳」館