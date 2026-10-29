張敬軒 李幸倪齊撐奧海城全民計碳體驗日 贏限量大嘥鬼公仔/免費手作工作坊攻略

減碳也可以很好玩，由環境及生態局與環境運動委員會主辦、環境及自然保育基金資助的「碳中和宣傳運動」邁入全新 2.1 階段。今年活動以「計住減碳好習慣」為主題，將於10月 31 日至 11 月 1 日一連兩天，在奧海城 2 期地下中庭盛大舉行《全民計碳體驗日》。現場設有豐富教育攤位，更邀來人氣歌手與大家近距離互動，適合周末親子齊齊邊玩邊學減碳。

追星兼贏大嘥鬼周邊

「全民計碳體驗日」於活動當日中午12時至晚上7時開放，最著數絕對是現場限定大嘥鬼全系列紀念品。fans只需參與現場攤位遊戲，完成任務學減碳後即能帶走限量「大嘥鬼磁石貼」。集齊指定數量，更可到換領攤位解鎖，贏取大嘥鬼記事簿、時尚斜揹袋，甚至是最具人氣、萌翻全場的「全新造型大嘥鬼膊頭公仔」。