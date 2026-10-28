第55屆香港法國電影節 放映59部法語好戲 《天使愛美麗》導演攜新作來港開大師班

影迷知道香港歷史最悠久的電影節是哪一個嗎？沒錯，就是早在1953年已經舉辦的「香港法國電影節」(HKFFF)。今年已昂然邁向第55屆，今屆規模再創新高，將放映59部法語好戲。主辦「香港法國文化協會」行政總裁Julia Liotard-Vogt，以及客席策展人香港中文大學新聞與傳播學院兼任講師徐匡慈(Clarence Tsui)均稱，今年電影節亮點十足，包括引入康城「導演雙週(Directors' Fortnight Extended)」、全球首映《天使愛美麗》導演Jean-Pierre Jeunet新作《重拾新生活》(Violette)，他本人亦會來港，出席首映禮與影迷見面。 撰文：Jeff Szeto、Catherine Ko 攝影：鍾式明

與兩位談到法國電影的特質，Clarence指法國電影非常多元，而且一直領先電影潮流，更是電影藝術發源地，從十九世紀末盧米埃兄弟(frères Lumière)、電影製片Georges Méliès等，已嘗試用影像講故事、看世界，他說：「法國電影既包含商業片和主流喜劇，也有偏鋒紀錄片和實驗性作品，都能反映法國社會現況，同時探討家庭、宗教、階級矛盾、族羣關係、心理問題等主題，讓觀眾產生共鳴。」Julia指「香港法國電影節」與「香港法國文化協會」同年成立，首屆電影節放映的是法國大師級導演Jacques Tati的經典喜劇《于洛先生的假期》 (Monsieur Hulot's Holidays)，地點則在早已拆卸的中環皇后戲院，「電影節最初是不定期舉行，自1972年起，改為每年舉辦，至今已為香港影迷放映超過2,000部法國電影。」

Brigitte Bardot Nathalie Baye專題回顧展 Julia稱，每年電影節至少有兩個重點核心環節，一是精選最新的法國電影，二是致敬或專題回顧，像曾向女星Isabelle Huppert作專題致敬、去年則為演員、導演、編劇及製片人謝勒尊諾(Gérard Jugnot)舉辦作品展，以及電影130周年紀念活動，「今年亮點主題，則會向碧姬芭鐸(Brigitte Bardot)、娜塔莉貝伊 (Nathalie Baye)兩位女星致敬，並以『法國鏡頭下的香港』(French Frames in Hong Kong)為回顧專題，播放在香港拍攝的法國電影。」她又提到今年的外展計劃「一齊去睇戲！」(Let's go to the movies!)，會按觀眾年齡分層，還有對法國電影的認識程度與喜好(喜劇、傳記、歷史片、動畫等)作出選片平衡。

電影節推外展計劃 「一齊去睇戲！」策展的Clarence，特別嚴選4部具啟發性的電影，針對小學、中學、大專院校的學生及老師，「項目旨在培養青輕人對電影的好奇心，因此票價是免費，還有我們特別為這些電影製作了teaching kit(教材)，讓老師在課堂上教導學生，把觀影經驗延伸到學校教學，而非一次性的放映觀賞活動。」他為小學生準備了動畫片《小吸血仔》(Little Vampire)、中學生則看紀錄片《電影夢的開篇》(Le Concours)，此戲關於法國高中學生，投考電影學院的入學試和面試過程，「大學生可觀看半劇情片《上帝的辦公室》(God’s Offices)，這是一齣關於家庭計劃、避孕和墮胎的電影，影迷亦可觀察專業與非專業演員的互動。」此外，還有給老師看的紀錄片《書寫人生：高中生眼中的安妮·艾諾》(Writing Life：Annie Ernaux through the eyes of high school)，記錄師生在課堂上，討論2022年「諾貝爾文學獎」得主Annie Ernaux作品的情況，藉此比較香港與法國，在教授文學時的情況。

《《重拾新生活》比法國還早上映 至於今年電影節焦點，則是Jean-Pierre Jeunet攜同新片《重拾新生活》來港，Julia說，「香港影迷比法國影迷更早看到本片，Jean-Pierre於11月17、18日來港，17日晚上放映《天使愛美麗》(Amélie)，適逢電影上映25周年，放映後設問答環節；18日則放映《重拾新生活》，同樣設問答環節，兩場活動均開放予公眾參與。」她指電影改編自Valérie Perrin的暢銷小說《Changez l'eau des fleurs》，該書銷量超過300萬本，故事關於悲傷與重建，而香港上映日期比法國當地還早20天，「《重拾新生活》在法國12月9日才正式上映，導演Jean-Pierre以其一貫輕鬆、富娛樂性風格去呈現電影，主演則有Leïla Bekhti、Melvil Poupaud，電影預告至今已錄得超過1,500萬次點擊觀看。」

開幕片《戴高樂之戰》 普遍香港觀眾對法國電影的印象，一貫認為是小資品味，但Julia指法國電影其實非常多元，「六、七十年代的新浪潮電影，的確較獨特、偏小眾，但後來阿倫狄龍(Alain Delon)在亞洲廣受歡迎，之後喜劇如《天使愛美麗》(Amélie)，還有歷史傳記片亦愈來愈受關注，如近年放映《基督山伯爵》(The Count of Monte Cristo)反應熱烈，需要加場。」她又向觀眾推薦今年的開幕電影《戴高樂之戰(一)：抗戰》(La Bataille de Gaulle)，故事講述二戰時期，總統戴高樂如何帶領全國抵抗納粹德軍。

正式引入康城「導演雙週」 至於獲資深影迷關注的「導演雙週」(Directors’ Fortnight Extended)，影展藝術總監Julien Rejl將親臨香港，與影迷分享電影心得。其實Clarence早在2019年時，曾把影展帶到香港，讓影迷了解甚麼是電影和影展，更於藝術中心舉辦「導演雙週」50周年小型影展，他解釋這個影展的獨特之處，「1968年法國出現著名學生運動，受改革風潮影響，當時一批年輕導演，認為『康城影展』只代表大師和建制，未能代表他們，不但阻止電影節舉行，更創辦了『導演雙週』，選映較獨立、偏鋒、小眾、社會性和實驗性較強的電影。」兩個影展每年都會同時間舉行，但不屬於康城大會，「『導演雙週』由法國導演會自行籌組，獨立策展，某程度經常與『康城影展』競爭影片，舉辦目的旨在引入新的創作聲音，和看世界的角度。」

給香港電影業界的參考 法國電影風靡全球，當地政府對電影業的支援，在國際上享負盛名，如要求Netflix、Disney+等線上串流平台，在法國營業額的一定比例(通常為20%至25%)，重新投資當地的本土影視製作。問Julia香港電影業界有甚麼可以參考，「法國政府透過戲票，及產業鏈各個環節徵收稅項，以此資助電影編劇、製作和發行，亦有專門基金，支持首次執導的導演。」她指法國一直重視電影教育，設有Ecole et cinéma(學校與電影)全國學校計劃，鼓勵年輕人入場睇戲，以及投身行業，「以我所知香港已有電影發展基金，以及首部劇情電影計劃，其實可加強學校與電影業界的連結，例如定期安排學生看免費放映，與業界多些交流，令文化更易接觸擴闊的年輕觀眾群。」