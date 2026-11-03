把歲月演成故事 《第三節》映照生命韌力

人生累積的重量與傷痛，未必只能停留在回憶與遺憾之中。第二屆香港金齡藝術節閉幕作品《第三節》，以頸椎第三節（C3）為創作靈感。正如C3承托着身體走過歲月，一群金齡演員亦將生命中的經歷、傷痛與成長帶上舞台，以真實故事訴說對人生的感悟。 在領展「愛．匯聚計劃」支持下，Arts' Options過去七年來透過「長．智．戲」計劃，為長者提供專業而持續的戲劇訓練。《第三節》正是計劃成果之一，將參加者在人生旅途中累積的經歷與體會轉化為舞台作品，讓不同世代從真實故事中感受生命韌力。

意想不到的藝術旅程 舞台背後，每位演員的參與，都是一段意想不到的旅程。羅月紅最初參加「長．智．戲」體驗班時，因為需要背誦劇本而感到忐忑，但在導師鼓勵下，她最終踏出第一步，在七十歲展開全新的戲劇旅程。陳淑華則透過朋友介紹接觸「長．智．戲」。原本已有業餘演出經驗的她，珍惜每一次學習機會，其後更進一步接受專業戲劇培訓，為自己打開更廣闊的劇場世界。 真實故事走進《第三節》 《第三節》其中一個動人的片段，來自莫積勤憶述的父親的故事。年幼時，他曾跟隨父親在船上賣藥，親身見證昔日香港的「救濟箱」文化。在那個年代，人們重視道義和公益精神，人與人之間亦充滿人情味。這段珍貴回憶後來被寫進劇本，讓觀眾透過舞台，一窺昔日的香港社會面貌。

《第三節》導演吳家禧表示，創作初期，他只是邀請演員不斷分享自己的人生故事：「我會不斷問問題，問他們當時的感覺是怎樣，當時的情緒是一個什麼狀態等 。」透過一次又一次的對話與排練，演員的真實人生經歷，轉化為一幕幕舞台演出，最終被編織成完整作品。

讓更多人看見金齡創造力 Arts' Options 藝術總監陳桂芬表示，團隊一直思考如何進一步擴展平台。來到第二屆藝術節，參與者的背景更加多元，涵蓋戲劇、舞蹈、表演、視覺藝術及攝影等不同藝術媒介，讓更多市民看見金齡人士在藝術的創造力，以及他們持續探索和學習的潛能。 帶着「第三節」精神 走向人生下一幕 當人生走進下半場，這群金齡演員們選擇站上舞台，分享自己的故事、也繼續學習和追尋夢想。當人們願意回望和重新整理那些經歷，不但可塑造當下的自己，也能在分享與交流之中，化成理解他人、鼓勵他人的力量。