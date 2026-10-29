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出版：2026-Oct-29 14:00
更新：2026-Oct-29 14:00

全港首個Pokémon限定店登陸又一城！ 10米高精靈球打卡位 必搶30周年特別版擴充包

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Nose 07

Pokémon 30歲了！11月11日起，Pokémon 30周年活動《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》登陸又一城。活動不但設計獨家特別版logo，同時帶來全港首個官方限定店和多個打卡位，粉絲更可免費體驗寶可夢卡牌遊戲和Nintendo Switch 2，彷彿進入Pokémon的歡樂世界之中。

KV (1)

Pokémon 30周年活動《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》登陸又一城。

必影10米高精靈球主題燈光裝飾！

今次30周年活動設有多個亮點，一次過滿足Pokémon粉絲的打卡和購物慾。踏入商場中庭，粉絲隨即可發現以精靈球標誌性紅、白色為主調的Pokémon 30周年聖誕場景。巨型的Pikachu氣球和數個精靈球將會懸掛在半空中，配合10米高的精靈球主題燈光裝飾，絕對成為今期打卡熱點。Pikachu、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜以及耿鬼亦會在燈光裝飾下亮相，不妨與他們合照，留下難忘回憶。旁邊的Pokémon時光隧道亦會不斷播放30周年紀念Logo的特別版短片，讓人重溫Pokémon的經典時刻。

活動同時設有主題遊戲和自拍館，粉絲完成挑戰即可獲贈30周年特別版舒壓鍵盤鎖匙扣，加上特別版相框設計，各位萬勿錯過。

巨型衝刺Pikachu及10米高精靈球主題燈光裝飾 KeyChain (1) Pokemon 30th 20260911 4 正面卡 信用卡 紅色 白底 正面卡 信用卡 綠色 白底 正面卡 信用卡 藍色 白底 正面卡 信用卡 黃色 白底 背面卡 黃色 664x1036 背面卡 紫色 664x1036 背面卡 灰色 664x1036

全新卡牌遊戲擴充包「30th CELEBRATION」登場

來到30周年活動，粉絲怎能不帶走Pokémon周邊精品。Pokémon Center官方限定店將會推出多款原創商品，焦點必屬專程為Pokémon 30周年打造的寶可夢集換式卡牌遊戲「超級進化」擴充包「30th CELEBRATION」，極具收藏價值。

Pokémon Center POP UP STORE in HONG KONG (1) POP UP STORE image 1 POP UP STORE image 2 POP UP STORE image 3 Pokémon 30 週年又一城特別版 LOGO紀念地毯 (1)

設新手玩家訓練活動+免費試玩Pokémon遊戲

新手玩家想感受寶可夢卡牌遊戲，或免費試玩Nintendo Switch 2遊戲？商場於周末及公眾假期設有New Trainer Journey「新手訓練家之旅」，新手訓練官可在導師帶領下，認識卡牌種類、基本規則及對戰玩法。玩家亦可即場體驗兩款Pokémon遊戲，包括《Pokémon Pokopia》和《Pokémon Champions》。

另外，Pikachu、伊布及耿鬼亦會於指定日子現身，近距離與粉絲合照互動。與多位Pokémon角色見面後，別忘記與旁邊高達3.6米的卡比獸巨型氣球裝置和結合最初關都地區151隻Pokémon與30周年Logo的互動打卡裝置合照，記錄特別時刻。

151隻Pokémon與30週年Logo的互動打卡裝置 寶可夢集換式卡牌遊戲區、創意填色及Nintendo Switch 2遊戲試玩 寶可夢集換式卡牌遊戲區

Pokémon GO手遊10周年專區 換主題明信片

推出以來風靡全球的Pokémon GO手遊亦踏入10周年。活動現場同時設有Pokémon GO 10周年專區，並於11月14日至15日舉行「Pokémon GO 曠野地帶：全球」線下攤位活動。不但讓粉絲參與互動體驗，玩家亦可換領實體Pokémon GO 10周年明信片，不妨相約身邊同為Pokémon GO愛好者的好友到場！

POKÉMON's 30 YEARS OF JOY AT@FESTIVAL WALK

日期：2026年11月11日至2027年1月3日

時間：上午11時至晚上9時

地點：九龍塘達之路80號 又一城LG2層及G層

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