全港首個Pokémon限定店登陸又一城！ 10米高精靈球打卡位 必搶30周年特別版擴充包

Pokémon 30歲了！11月11日起，Pokémon 30周年活動《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》登陸又一城。活動不但設計獨家特別版logo，同時帶來全港首個官方限定店和多個打卡位，粉絲更可免費體驗寶可夢卡牌遊戲和Nintendo Switch 2，彷彿進入Pokémon的歡樂世界之中。

今次30周年活動設有多個亮點，一次過滿足Pokémon粉絲的打卡和購物慾。踏入商場中庭，粉絲隨即可發現以精靈球標誌性紅、白色為主調的Pokémon 30周年聖誕場景。巨型的Pikachu氣球和數個精靈球將會懸掛在半空中，配合10米高的精靈球主題燈光裝飾，絕對成為今期打卡熱點。Pikachu、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜以及耿鬼亦會在燈光裝飾下亮相，不妨與他們合照，留下難忘回憶。旁邊的Pokémon時光隧道亦會不斷播放30周年紀念Logo的特別版短片，讓人重溫Pokémon的經典時刻。

活動同時設有主題遊戲和自拍館，粉絲完成挑戰即可獲贈30周年特別版舒壓鍵盤鎖匙扣，加上特別版相框設計，各位萬勿錯過。

來到30周年活動，粉絲怎能不帶走Pokémon周邊精品。Pokémon Center官方限定店將會推出多款原創商品，焦點必屬專程為Pokémon 30周年打造的寶可夢集換式卡牌遊戲「超級進化」擴充包「30th CELEBRATION」，極具收藏價值。

設新手玩家訓練活動+免費試玩Pokémon遊戲

新手玩家想感受寶可夢卡牌遊戲，或免費試玩Nintendo Switch 2遊戲？商場於周末及公眾假期設有New Trainer Journey「新手訓練家之旅」，新手訓練官可在導師帶領下，認識卡牌種類、基本規則及對戰玩法。玩家亦可即場體驗兩款Pokémon遊戲，包括《Pokémon Pokopia》和《Pokémon Champions》。

另外，Pikachu、伊布及耿鬼亦會於指定日子現身，近距離與粉絲合照互動。與多位Pokémon角色見面後，別忘記與旁邊高達3.6米的卡比獸巨型氣球裝置和結合最初關都地區151隻Pokémon與30周年Logo的互動打卡裝置合照，記錄特別時刻。