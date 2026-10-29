啟德亞洲戶外寵物節 首設人寵匹克球及障礙賽 貓奴專區/人貓普拉提/手作工作坊

想帶毛孩到戶外玩，11月底可以去啟德。亞洲戶外寵物節將於11月27日至29日在啟德體育園（東營）舉行，佔地逾8萬平方呎，有逾70個寵物及餐飲品牌參展，活動包括人寵匹克球Petkle ball、Hypet人寵障礙賽，亦有專為貓咪而設的活動區及人貓Pilates工作坊。現場還有咖啡、甜品、寵物用品市集及手作活動。此外，無論是普通門票或VIP門票都有附送限量寵物迎新包，即睇以下活動詳情。

今次寵物節加入人寵運動，Petkle ball是全戶外人寵匹克球活動，讓主人與毛孩一同參與球類運動。另一項Hypet人寵障礙賽，參加者須與毛孩合作完成障礙挑戰，考驗彼此的默契及體能。亦有專為貓咪而設的CatCatZone，並安排人貓Pilates工作坊，讓貓奴帶主子參與戶外活動。

人寵匹克球、障礙賽考默契 貓咪也有專區

逛完寵物市集，場內亦有甜品及咖啡選擇。泰國甜品品牌Drop by Dough及Gelato品牌Snack Baby將參展，咖啡品牌包括Urban Coffee Roaster（UCR）、Hopping Turtle Coffee及本地咖啡店「太平」。Hopping Turtle Coffee會推出活動限定飲品「海鹽椰子奶蓋香蕉拿鐵」；「太平」則以花藝結合咖啡，帶來不同的店舖風格。UCR主打自家烘焙精品咖啡豆，其SOHO及銅鑼灣分店曾獲The World’s 100 Best Coffee Shops提名。

寵物市集有多個食品及用品品牌參展，包括寵物營養補充品品牌Vetalo、主打科學營養及長壽科學的Mylo，以及寵物食品品牌PetCubes。Three Grandmas提供寵物頸圈DIY，主人可以親手為毛孩製作配件；本地環保品牌Lotux則主打蓮花纖維貓砂。另外，SENS Studio為活動設計12星座閃卡，本地貓草品牌豆沙妹亦會帶來特色貓草杯。

輕音樂表演、手作工作坊及領養活動

除了運動和市集，現場亦有輕音樂表演、寵物攝影打卡區、手作工作坊，以及義賣及領養區。插畫品牌Wulichacha為活動創作貓貓Chill仔及狗狗HaHa兩款吉祥物，Face Paint Garden則會提供以吉祥物為主題的身體彩繪圖案。

ZA Bank亦聯同UCR推出免費咖啡優惠。用戶須先在ZA Bank App指定活動頁領取相應日期的咖啡券，再到會場指定攤位換領，每日名額有限，先到先得。

此外，選用StockBack x ZA Card作為回贈計劃，並於會場以ZA Card付款，最高可獲20%股票回贈，合資格用戶可自行選擇回贈股票，詳情須以ZA Bank公布的條款為準。