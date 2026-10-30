香港猶太電影節首映《To Be a Jew》 紀錄富豪Frank Lowy九十五載傳奇人生

「第27屆香港猶太電影節」(HKJFF)將於11月7至15日舉行，為這次放映盛會拉開序幕的，是紀錄猶太裔富商Sir Frank Lowy一身傳奇的紀錄片《To Be a Jew: Frank Lowy in his own words》(《To Be a Jew》)。本片將於11月5日香港首映，放映結束後將舉行問答環節，由Sir Frank的官方傳記作者Jill Margo親臨現場主持，親述這位富翁的傳奇人生。
Sir Frank Low現年95歲，是西田集團(Westfield)聯合創辦人，他不但是一位身家百億的超級富豪、國際慈善家，更被譽為「澳洲戰後最成功的移民」；在電影中他將卸下其商界光環，親口訴說隱藏在財富背後、驚心動魄的生命細節。
17歲參軍為國而戰
1930年，Frank Lowy在經濟大蕭條的陰影下出生。13歲時，他面臨人生第一場生死考驗——在納粹佔領的布達佩斯街頭，獨自保護母親逃過大屠殺的搜捕。15歲那年，他隻身一人登上前往巴勒斯坦的難民船；17歲已經換上軍裝，成為以色列首支突擊隊的軍人，在沙場上為國家獨立而戰。
戰後他遠赴澳洲，在一個英語不通、未受過正規教育的陌生國度，憑著堅韌生存本能白手起家。他與夥伴共同創立西田集團，一步步將其推上全球最大型商業地產帝國。88歲高齡時，他成功以320億澳元(約合美金210億元)出售集團，寫下商界神話。
然而，商場的成功並未抹去他的傷痕。導演Sarit Asnapi指，Frank Lowy完美詮釋了「完全猶太人」(total jew)的概念，猶太信仰對他而言不是標籤，而是對同胞的血緣責任。2023年10月7日以色列發生悲劇後，這位九旬老人毅然親臨創傷現場慰問倖存者，用自己的經歷告訴後輩，如何在絕望中重拾希望。
《To Be a Jew: Frank Lowy in his own words》放映會詳情：
日期： 11月5日(星期四)
時間：晚上7時30分至9時20分(含問答環節)
地點：銅鑼灣時代廣場英皇戲院
查詢：香港猶太電影節