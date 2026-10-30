香港猶太電影節首映《To Be a Jew》 紀錄富豪Frank Lowy九十五載傳奇人生

「第27屆香港猶太電影節」(HKJFF)將於11月7至15日舉行，為這次放映盛會拉開序幕的，是紀錄猶太裔富商Sir Frank Lowy一身傳奇的紀錄片《To Be a Jew: Frank Lowy in his own words》(《To Be a Jew》)。本片將於11月5日香港首映，放映結束後將舉行問答環節，由Sir Frank的官方傳記作者Jill Margo親臨現場主持，親述這位富翁的傳奇人生。

Sir Frank Low現年95歲，是西田集團(Westfield)聯合創辦人，他不但是一位身家百億的超級富豪、國際慈善家，更被譽為「澳洲戰後最成功的移民」；在電影中他將卸下其商界光環，親口訴說隱藏在財富背後、驚心動魄的生命細節。