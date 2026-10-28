Nespresso x Swarovski奢華聯乘登場！限定藍莓芝士蛋糕咖啡/節日倒數日曆 即睇優惠詳情(有片)

適逢佳節將至， Nespresso今個聖誕首度攜手水晶品牌Swarovski，展開一場充滿節日魔法與耀眼光芒的企劃，將Swarovski標誌性八角形切割的精湛工藝，注入Nespresso特色之中。系列呈獻全新奢華限定黑咖啡，更帶來限量版鑲水晶咖啡機及周邊配件，即睇詳情。

多款限定夢幻咖啡風味 今次Nespresso x Swarovski聖誕限定系列帶來新突破！黑咖啡系列精選來自瓜地馬拉及哥斯達黎加的阿拉比卡豆，搭配亞洲羅布斯塔豆，調配風味暖醇的Festive Crystal Spark Espresso($78/條，Original系列)及FestiveCrystalSparkDoubleEspresso($113/條，Vertuo系列)。入口充滿穀物香韻與可可氣息，層次豐富。 另外Nespresso更於佳節帶來風味咖啡，以巴西及哥倫比亞阿拉比卡豆調配出兩款限定風味，包括「Hazelnut Brownie風味咖啡」結合濃郁布朗尼與榛子香；「Blueberry Cheesecake風味咖啡」則帶來香甜藍莓果醬、芝士蛋糕與焦糖的甜美層次。Nespresso更特別研發特調配方，將藍莓芝士蛋糕咖啡製成鮮奶咖啡，或結合開心果雪糕與抹茶奶泡打造「Crystal Spark Matcha Affogaccino」，為佳節打造華麗咖啡風味。

超打卡水晶咖啡機+聖誕倒數日曆登場 限量版「CitiZPlatinum 咖啡機」($2,888)亦觸目登場，全機鑲嵌Swarovski水晶，極具收藏價值。每年備受矚目的Nespresso聖誕倒數日曆($490)亦同步登場，分為Original與Vertuo兩款版本，除了收錄多款咖啡粉囊外，特定日子更設「分享時刻」特別格(附兩顆粉囊與摯愛共享)及獨家專屬配件。 周邊產品同樣不可錯過，包括標誌性粉囊造型的水晶掛飾($590)、綠色Espresso與粉紅色Lungo限定Pixie咖啡杯($180)。經典隨行杯($320)亦換上綠色不鏽鋼搭配Swarovski圖案，更可配搭鑲有36顆綠色水晶的專屬杯座($350)，讓日常咖啡體驗充滿儀式感。

獨家節日優惠 咖啡機低至8折優惠 由10月26日至11月29日期間，於Nespresso專門店或網店入手咖啡產品滿指定金額，即可享有升級禮遇： 消費滿 HK$588：獲贈節日限定粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯。

消費滿 HK$888：獲贈節日限定粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯及 Touch 隨行杯。

消費滿 HK$1,288：獲贈粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯、Touch 隨行杯及 HK$100 Nespresso Club 積分。

消費滿 HK$1,588：獲贈粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯、Touch 隨行杯及 HK$250 Nespresso Club 積分。 此外，由11月2日至12月27日期間，為家中添置全新指定Nespresso咖啡機更可享低至8折優惠。 沙田新城市廣場期間限定店登場

Nespresso特意於沙田開設期間限定專門店，親身體驗全新聯乘系列與發掘獨家禮遇。 地址：香港沙田新城市廣場第一期 3 樓 3B 號專櫃 開放日期：2026 年 10 月 15 日至 11 月 30 日 營業時間：每日 11:00 - 21:00