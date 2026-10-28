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出版：2026-Oct-28 18:30
更新：2026-Oct-28 18:30

Nespresso x Swarovski奢華聯乘登場！限定藍莓芝士蛋糕咖啡/節日倒數日曆 即睇優惠詳情(有片)

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Joe31

Nespresso x Swarovski奢華聯乘登場！限定藍莓芝士蛋糕咖啡/節日倒數日曆 即睇優惠詳情(有片)

適逢佳節將至， Nespresso今個聖誕首度攜手水晶品牌Swarovski，展開一場充滿節日魔法與耀眼光芒的企劃，將Swarovski標誌性八角形切割的精湛工藝，注入Nespresso特色之中。系列呈獻全新奢華限定黑咖啡，更帶來限量版鑲水晶咖啡機及周邊配件，即睇詳情。

多款限定夢幻咖啡風味

今次Nespresso x Swarovski聖誕限定系列帶來新突破！黑咖啡系列精選來自瓜地馬拉及哥斯達黎加的阿拉比卡豆，搭配亞洲羅布斯塔豆，調配風味暖醇的Festive Crystal Spark Espresso($78/條，Original系列)及FestiveCrystalSparkDoubleEspresso($113/條，Vertuo系列)。入口充滿穀物香韻與可可氣息，層次豐富。

另外Nespresso更於佳節帶來風味咖啡，以巴西及哥倫比亞阿拉比卡豆調配出兩款限定風味，包括「Hazelnut Brownie風味咖啡」結合濃郁布朗尼與榛子香；「Blueberry Cheesecake風味咖啡」則帶來香甜藍莓果醬、芝士蛋糕與焦糖的甜美層次。Nespresso更特別研發特調配方，將藍莓芝士蛋糕咖啡製成鮮奶咖啡，或結合開心果雪糕與抹茶奶泡打造「Crystal Spark Matcha Affogaccino」，為佳節打造華麗咖啡風味。

Nespresso Celebration Hybrid Nespresso FestiveRange Vertuo

超打卡水晶咖啡機+聖誕倒數日曆登場

限量版「CitiZPlatinum 咖啡機」($2,888)亦觸目登場，全機鑲嵌Swarovski水晶，極具收藏價值。每年備受矚目的Nespresso聖誕倒數日曆($490)亦同步登場，分為Original與Vertuo兩款版本，除了收錄多款咖啡粉囊外，特定日子更設「分享時刻」特別格(附兩顆粉囊與摯愛共享)及獨家專屬配件。

周邊產品同樣不可錯過，包括標誌性粉囊造型的水晶掛飾($590)、綠色Espresso與粉紅色Lungo限定Pixie咖啡杯($180)。經典隨行杯($320)亦換上綠色不鏽鋼搭配Swarovski圖案，更可配搭鑲有36顆綠色水晶的專屬杯座($350)，讓日常咖啡體驗充滿儀式感。

Nespresso Celebration Original Nespresso Advent Calendars 000 C1R1 CitiZ Platinum x Swarovski WW ALL B2C Festive 2026 Ornament VL 004 TranspBG 26 XX WW ALL B2C Festive 2026 Ornament OL 004 TranspBG 26 XX WW ALL B2C Festive 2026 Travel Mug Holder 002 3Q TranspBG 26 XX

獨家節日優惠 咖啡機低至8折優惠

由10月26日至11月29日期間，於Nespresso專門店或網店入手咖啡產品滿指定金額，即可享有升級禮遇：

  • 消費滿 HK$588：獲贈節日限定粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯。

  • 消費滿 HK$888：獲贈節日限定粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯及 Touch 隨行杯。

  • 消費滿 HK$1,288：獲贈粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯、Touch 隨行杯及 HK$100 Nespresso Club 積分。

  • 消費滿 HK$1,588：獲贈粉紅色 Pixie Lungo 咖啡杯、Touch 隨行杯及 HK$250 Nespresso Club 積分。

此外，由11月2日至12月27日期間，為家中添置全新指定Nespresso咖啡機更可享低至8折優惠。

沙田新城市廣場期間限定店登場

Nespresso特意於沙田開設期間限定專門店，親身體驗全新聯乘系列與發掘獨家禮遇。

地址：香港沙田新城市廣場第一期 3 樓 3B 號專櫃

開放日期：2026 年 10 月 15 日至 11 月 30 日

營業時間：每日 11:00 - 21:00

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