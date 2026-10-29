機上免費Wi-Fi｜達美航空亞太航線免費Wi-Fi正式拓展至亞太航線！ 推出全球免費無限上網

達美航空(Delta Air Lines)近日正式宣佈將由T-Mobile提供的免費機上Wi-Fi服務擴展至亞太區航線，意味著達美覆蓋全球國際航線網絡，成為全美唯一達到此覆蓋規模的航空公司。讓旅客即使跨越時區飛往長途目的地，也能全程保持連線。

所有客艙免費享用 不限裝置數量 過往乘搭長途航班，想在飛機上使用網絡往往需要付費購買，且連線品質經常受限。達美航空今次夥拍T-Mobile推出的免費高速網絡，不只是商務艙旅客獨享，只要加入成為達美航空「飛凡里程常客計劃」(SkyMiles)會員，無論身處頭等艙、超經濟艙還是普通經濟艙，都能享用免費高速Wi-Fi。 加上連線的時間點與便利度亦大幅提升，旅客能即時連線，毋須等飛機升至一定高度。旅客可同時使用手機、平板電腦或手提電腦等多部裝置，隨心收發訊息與電郵、瀏覽網頁及社交平台、分享照片，甚至在自己的個人裝置上以慣用語言串流觀賞影片，消解長途航程中的枯燥感。

覆蓋率逾95% 新增衛星容量確保穩定 目前達美航空已有近1,300架客機配備Wi-Fi功能，佔整體機隊超過95%。為了確保長途航線的網絡流暢度，達美航空同時在美洲地區投入了新增的衛星容量，大為提升網絡承載力，以滿足旅客對穩定可靠網絡連接的需求。 達美航空更預計，隨著服務覆蓋進一步擴展至其餘支線客機(Delta Connection)及波音717窄體客機，全線機隊將於2027年初全面完成Wi-Fi配備。 Delta Sync平台免費睇波、追動漫 會員登入網絡後，更能透過獨家的「Delta Sync」機上娛樂平台解鎖更多專屬禮遇，把客艙直接變成萬里高空的私人娛樂室：

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快速上網攻略 打算乘搭達美航空的旅客，出發前可先於官網免費註冊成為「飛凡里程常客計劃」(SkyMiles)會員。即使上機前忘記註冊亦無須擔心，飛機關門後連線至登入頁面，即場免費開戶即可解鎖全航程免費 Wi-Fi 及 Delta Sync 平台的各項娛樂服務。