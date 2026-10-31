香港藝術館展出華萼交輝樓藏品：竹墨之間 40年來最大宗竹刻捐贈 重現文人雅韻

竹之為物，質樸而優雅，自古為君子所尚。自明清兩朝起，文人之間盛行竹刻藝術，這種被視為清雅絕俗的工藝品味，一直流傳至今，從未間斷。香港藝術館獲何孟澈醫生慷慨惠贈「華萼交輝樓」藏品逾340項，涵蓋竹刻、木刻、書畫、拓本及紡織珍品，當中尤以近代竹刻最為矚目，這是何醫生經年累月的珍愛心血，更是四十年來，香港博物館所獲最大宗竹刻捐贈，為本地文化界留下極具分量藝術寶藏。

《竹墨之間——華萼交輝樓藏品捐贈展》精選當中近二百組藏品，與一般藏家不同，展櫃裡的竹刻木器文玩，許多都留有何醫生的參與和設計，彰顯其別具一格的鑑藏之道。走進展廳，彷彿能看見匠人琢磨線條，當中不少作品以名家書畫為底本，由匠人將墨跡刻鏤於竹木之上，隨後再經拓墨成卷，讓藝術在素紙流轉重生。