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出版：2026-Oct-29 16:00
更新：2026-Oct-29 16:00

中環餐廳AOAO載譽重開！全新復古未來風 推出摩登亞洲菜+雞尾酒+雙區DJ打碟(有片)

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Nose 53

中環餐廳AOAO載譽重開！全新復古未來風 推出摩登亞洲菜+雞尾酒+雙區DJ打碟

中環時尚美食地標AOAO 3周年以新面貌重開！座落於皇后大道中核心地段、佔地5,000平方呎頂層的AOAO，於10月30日正式重新開幕，並以「One Roof, All Day」為核心理念，轉型成為結合摩登亞洲美饌、調酒文化、雙區音樂及夜間聚會的社交俱樂部。不論是日常商務午餐、放工輕鬆小斟或是深夜派對，全新AOAO都能帶來全新社交體驗。

摩登亞洲菜融入港式風味 必食鹹蛋黃軟殼蟹

食物方面，AOAO將過往居酒屋定位進化成精緻摩登亞洲菜，將香港人最熟悉的茶餐廳與大牌檔靈魂注入菜式中，必食包括：

沙嗲牛肉三文治：熱賣「吉列和牛三文治」的港式變奏版，自家製牛肉漢堡扒混入濃郁沙嗲醬調味，咬下汁水四濺。

椒鹽軟殼蟹：結合日式天婦羅的酥脆口感與港式椒鹽風味，再裹上濃郁鹹蛋黃，鹹香誘人。

伊比利豬咕嚕肉：選用西班牙頂級伊比利豬製作，肉質紮實且油香十足，將傳統地道菜式奢華升級。

街頭美食甜品：自家製雞蛋仔搭配香滑豆腐雪糕與野花蜜，地道得來又帶點精緻感。

餐牌同時涵蓋多元亞洲風味，包括加入鹽昆布與花椒調味的「慢煮鵪鶉胸」、靈感源自日式壽喜燒配炸蒜芝麻的「壽喜燒封門柳」、「香茅豬肉串」，以及「羊肚菌伊比利豬意大利雲吞」。絕對不能錯過鮮味滿載的「大閘蟹釜飯」與醬汁濃郁的「明太子意粉」。午市時段亦提供如「伊比利豬肉打拋炒飯」、「雜菌麵豉長通粉」及招牌蒲燒鰻魚蛋包飯等商務套餐，附送海藻沙律及飲品。

Group Shot 03 Wagyu Katsu Sando Salt & Pepper Soft Shell Crab Sweet & Sour Iberico Pork Egg Waffle & Tofu Ice Cream 01 Hariy Crab Kettle Rice 02 Lunch Set Wild Mushroom Penne 01

三大主題雞尾酒登場

在首席調酒師 Cyrus Tam 帶領下，AOAO 推出全新調酒企劃「Liquid Rhythm」，配合「One Roof, All Day」的概念劃分出三大系列雞尾酒：「工匠系列」(The Craft)專為雞尾酒愛好者而設；「餐桌系列」(The Table)：主打清新平衡的口感；「夜幕系列」(The Afters)以大膽濃烈的基調為主，帶來活力氛圍。

Cocktail 02 Cocktail 01

全新雙區音樂模式 駐場DJ打碟

每逢星期四至六，室內用餐區將有駐場DJ現場打碟(星期四20:00起；星期五及六18:00起)，播放 R&B、Nu-Disco、Acid Jazz 及 Chill House 等輕快節奏，當時間來到晚上10時，AOAO便會啟動全城獨有的「雙區音樂模式」！室內區域的音樂將轉化成節拍感更重的Funk、Disco及復古電音，半夜後投影燈更會在地板上映照出流動畫布；而戶外露台區的DJ則會播放 Hip-Hop、R&B、Pop 及 Afrobeat，強烈節奏讓露台化身派對感十足的頂樓派對。

全新復古未來主義裝潢 7米超震撼投影牆

全新AOAO的裝潢設計靈感源自50至70年代的「復古未來主義」，將前衛的工業風與奢華質感設計結合。全店大量運用不鏽鋼牆壁、光澤感混凝土、玻璃磚及金屬鎖子甲窗簾，營造極具科幻感線條；同時配搭深紅色皮革卡座與酒紅色沙發躺椅，平衡空間冷調，散發出成熟神秘的酒吧氛圍。

室內空間劃分為隱密性高的卡座區、貴賓區及寧靜角落，既能滿足私人聚會，也能隨時融入主空間的熱鬧氣氛。透過全景投影、動態 LED 及情境燈光，隨着晝夜交替切換冷暖色調。而戶外露台區，則保留品牌標誌性7米視覺投影牆，結合 RGB 燈光與高級雷射投影，投射出流動的視覺藝術，非常好打卡！

AOAO Interior 03 AOAO Terrance AOAO Entrance AOAO Interior 02 AOAO Interior 01 AOAO Bar

充值$1,800即享專屬禮遇

重新開幕的AOAO引入全新會員計劃，顧客只需預先充值$1,800即可成為會員，專享免費小食、獨家Happy Hour優惠及會員專享特別活動，更有機會不定期獲得驚喜禮品、周邊商品或免費香檳！

AOAO

正式開放日期：2026 年 10 月 30 日

地址：中環皇后大道中 38-48 號萬年大廈 14 樓

營業時間：

周一至四：12:00 – 02:00

周五至日：12:00 – 03:00

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