中環餐廳AOAO載譽重開！全新復古未來風 推出摩登亞洲菜+雞尾酒+雙區DJ打碟(有片)

中環時尚美食地標AOAO 3周年以新面貌重開！座落於皇后大道中核心地段、佔地5,000平方呎頂層的AOAO，於10月30日正式重新開幕，並以「One Roof, All Day」為核心理念，轉型成為結合摩登亞洲美饌、調酒文化、雙區音樂及夜間聚會的社交俱樂部。不論是日常商務午餐、放工輕鬆小斟或是深夜派對，全新AOAO都能帶來全新社交體驗。

椒鹽軟殼蟹：結合日式天婦羅的酥脆口感與港式椒鹽風味，再裹上濃郁鹹蛋黃，鹹香誘人。

沙嗲牛肉三文治：熱賣「吉列和牛三文治」的港式變奏版，自家製牛肉漢堡扒混入濃郁沙嗲醬調味，咬下汁水四濺。

食物方面，AOAO將過往居酒屋定位進化成精緻摩登亞洲菜，將香港人最熟悉的茶餐廳與大牌檔靈魂注入菜式中，必食包括：

餐牌同時涵蓋多元亞洲風味，包括加入鹽昆布與花椒調味的「慢煮鵪鶉胸」、靈感源自日式壽喜燒配炸蒜芝麻的「壽喜燒封門柳」、「香茅豬肉串」，以及「羊肚菌伊比利豬意大利雲吞」。絕對不能錯過鮮味滿載的「大閘蟹釜飯」與醬汁濃郁的「明太子意粉」。午市時段亦提供如「伊比利豬肉打拋炒飯」、「雜菌麵豉長通粉」及招牌蒲燒鰻魚蛋包飯等商務套餐，附送海藻沙律及飲品。

在首席調酒師 Cyrus Tam 帶領下，AOAO 推出全新調酒企劃「Liquid Rhythm」，配合「One Roof, All Day」的概念劃分出三大系列雞尾酒：「工匠系列」(The Craft)專為雞尾酒愛好者而設；「餐桌系列」(The Table)：主打清新平衡的口感；「夜幕系列」(The Afters)以大膽濃烈的基調為主，帶來活力氛圍。

每逢星期四至六，室內用餐區將有駐場DJ現場打碟(星期四20:00起；星期五及六18:00起)，播放 R&B、Nu-Disco、Acid Jazz 及 Chill House 等輕快節奏，當時間來到晚上10時，AOAO便會啟動全城獨有的「雙區音樂模式」！室內區域的音樂將轉化成節拍感更重的Funk、Disco及復古電音，半夜後投影燈更會在地板上映照出流動畫布；而戶外露台區的DJ則會播放 Hip-Hop、R&B、Pop 及 Afrobeat，強烈節奏讓露台化身派對感十足的頂樓派對。

全新復古未來主義裝潢 7米超震撼投影牆

全新AOAO的裝潢設計靈感源自50至70年代的「復古未來主義」，將前衛的工業風與奢華質感設計結合。全店大量運用不鏽鋼牆壁、光澤感混凝土、玻璃磚及金屬鎖子甲窗簾，營造極具科幻感線條；同時配搭深紅色皮革卡座與酒紅色沙發躺椅，平衡空間冷調，散發出成熟神秘的酒吧氛圍。

室內空間劃分為隱密性高的卡座區、貴賓區及寧靜角落，既能滿足私人聚會，也能隨時融入主空間的熱鬧氣氛。透過全景投影、動態 LED 及情境燈光，隨着晝夜交替切換冷暖色調。而戶外露台區，則保留品牌標誌性7米視覺投影牆，結合 RGB 燈光與高級雷射投影，投射出流動的視覺藝術，非常好打卡！