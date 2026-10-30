從名古屋中部國際機場出發 輕鬆橫跨三縣 開啟日本中部跨縣深度遊！

提到日本中部，多數人的第一印象往往停留在名古屋市區的繁華商圈、購物熱點與道地美食。不過，近年配套更見充實、魅力更勝從前的名古屋中部國際機場(NGO)，原來早已跳脫單純的航班轉運站角色，搖身一變已成為前往日本中部周邊各縣市（如愛知縣、長野縣、靜岡縣）的重點交通樞紐。這裡擁有串連各地的鐵路網絡、班次密集的高速巴士與特急列車，讓旅程不再受限於單一城市。只要以機場為起點，就能打破地域限制，輕鬆解鎖跨越縣市的絕美景點，走進山海之間，深度體驗在地傳統文化與限定美食，看見日本中部令人驚豔的多元面貌。

煥然一新的名古屋中部國際機場 完美行程的起點與終點 名古屋中部國際機場一直是購物、餐飲及體驗日本文化的熱門地點。近年機場進一步提升原有設施與服務，令到訪體驗再升級。如今的名古屋中部國際機場不再只是一個旅途中的中轉站，而是一個集購物、在地美食、觀光體驗與生活風格於一身的大型複合空間。機場匯聚琳瑯滿目的日本在地伴手禮及特色餐廳，更設有可一邊欣賞飛機升降、一邊泡湯的展望溫泉，讓旅客在踏入日本的第一刻，或準備離境的最後一刻，都能感受滿滿的新鮮感與探索樂趣。

今年７月才開設的「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」，是展現永續發展與前沿創新概念的必訪特色店。

同樣亮目的，就必定是名古屋中部國際機場完善且高效的聯外交通網絡。在鐵路交通方面，旅客可以選擇極具代表性的名鐵特急「μ-SKY」，「μ-SKY」為全車指定席列車，車廂內部舒適度極高、行李放置空間充足，最快更僅需約28分鐘就能夠直達名古屋市核心，或是轉乘至愛知縣內的各個文化重鎮。

而在巴士交通方面，機場亦配置了直達周邊縣市主要城市的機場直通巴士，讓旅客能夠免去提著沉重行李在多個車站之間狼狽換乘的煩惱，點對點輕鬆移動，可見名古屋中部國際機場確實是開啟日本中部跨縣深度遊的最佳完美門戶。

愛知縣犬山地區 1300年歷史傳統鵜飼與高級酒店饗宴 離開名古屋市區，愛知縣其實還藏著不少值得細味的歷史小鎮。從中部國際機場搭乘名鐵特急，不必繁複轉車就能直達北部的犬山地區。這裡少了都市的喧囂，保留了悠閒的江戶城下町風情，更有著擁有 1,300 年歷史的「木曾川鵜飼」。每逢夏秋夜晚，旅客可登上觀光木船，近距離看著匠人在篝火映照下熟練地揮動手繩、指揮鵜鳥潛水捕魚。漆黑河面上火光搖曳，襯托著遠處的犬山城，帶來一場穿越時空的視覺震撼。

犬山地區有別於大都市的繁華與喧囂，選擇一間餐飲品質出眾的酒店，能讓旅程質感大增。犬山有樂苑英迪格酒店是能為住客帶來更深入犬山獨特文化體驗的品味之選，設計巧妙地融入茶室文化、犬山祭山車與木曾川的在地元素，由入住一刻起便能感受當地獨有風情；餐廳更推出季節限定套餐，讓旅客在觀光後無須遠尋，就能靜心品嚐匠心打造的精緻晚餐。 除了住宿與美食，酒店與著名日式庭園「有樂苑」僅有一步之遙，而且開放予住客免費入園 。園內保存著國寶茶室「如庵」，整座庭園綠意盎然、氛圍優雅，是沉澱心靈、細細體會日本茶道美學與庭園景致的絕佳去處。

Neighborhood Japanese Set，主打一次過品嚐多款頂級的愛知名物，包括油花均勻、入口即化的松阪牛、肉質鮮嫩的優質鰻魚、香脆可口的炸蝦，以及極具地方特色的味噌煮烏冬，完美滿足了饕客對於當地代表性美食的所有想像。

長野縣秘境秋色 動漫勝地巡禮與壯麗高山之旅 除愛知縣，群山環抱的長野縣同樣是不可錯過的旅遊勝地。位於長野的諏訪市，因高海拔與極大日夜溫差的天然氣候，孕育出香氣濃郁、品質極佳的蕎麥。作為日本著名的「蕎麥之鄉」，這裡用料講究的滑順蕎麥麵，是開啟長野之旅最道地的在地美味。 行程中，更會駛入連結茅野市至美之原高原的「維納斯公路」。這條全景觀光道路沿途風光無限，每逢10月中下旬，公路兩旁的山林被秋風染上層層紅葉，隨手一拍都是明信片般的壯麗景致。沿著景致迷人的公路前行，還能順道造訪在地果園「土田園」，親自體驗採摘當季生果，享受現採現嚐的農園樂趣。

而長野行程的重頭戲之一，必定是座落於高台之上的「立石公園」。這裡不僅能俯瞰整個諏訪湖全景，更是風靡全球的動畫電影《你的名字》中「糸守湖」的重要取景靈感地。每當夕陽西下，金色餘暉灑滿湖面與遠方的城市輪廓，景色浪漫至極，讓人恍若走進電影情節之中。

若想將諏訪湖的迷人風光盡收眼底，Hotel Beniya 絕對是首選。酒店坐落於上諏訪湖畔的絕佳位置，絕大多數客房皆面朝遼闊湖景；館內頂樓更設有溫泉展望浴場，讓人在浸浴溫泉的同時，能毫無遮擋地俯瞰這片舒心的湖光山色。

除了市區景點，長野縣的信州高海拔秘境同樣絕不能錯過。海拔約 2,600 米的「乘鞍疊平」宛如瑞士，是秋季極具盛名的賞楓勝地。前往「乘鞍疊平」途中、位於「位ヶ原山莊前」周邊的區域，在 10 月中旬正是觀賞秋葉的黃金時期。滿山紅葉與針葉林交錯，色彩斑斕、令人嘆為觀止；不妨選擇在此中途下車，漫步於高山步道之間，細細感受大自然的鬼斧神工。

長野的高山秘境遠不止於此。由冰河時期侵蝕形成的「千疊敷冰斗」海拔高達 2,612 米，四季皆有令人屏息的絕景。除了徒步登山，旅客更可乘搭全日本海拔最高的「中央阿爾卑斯空中纜車」。十月金秋之際，纜車在滿山斑斕的紅葉間一路攀升，最終抵達全日本最高的纜車站——「千疊敷站」。一踏出車站，壯闊的冰斗地形與滿山紅葉隨即映入眼簾；站在展望台上遠眺群山，天氣晴朗時甚至能清晰看見遠方的富士山，景色震撼無比。

經歷一整天的高山健行後，位於駒根市的傳統溫泉旅館「Hotel Yamabuki」無疑是完美的歇腳處。浸泡在溫暖舒緩的溫泉中洗去全身疲累，隨後回到充滿日式美學的客房內靜心休息；晚餐更能在館內細味精心準備的傳統會席料理，翌日再以暖心豐富的日式早餐，為高山之旅劃下完美句點。

靜岡縣濱松市 音樂藝術殿堂、童話繪本世界與極致鰻魚美食 再次跨越縣界，便來到靜岡縣的「音樂之都」——濱松市。這裡坐落著世界知名樂器品牌 YAMAHA 的企業博物館「YAMAHA INNOVATION ROAD」。館內展示了品牌跨越一世紀的造琴工藝與前沿數位音樂科技，而且許多平日難得一見的頂級樂器，如鋼琴與吉他等，在這裡都能親手試彈體驗，絕對是音樂愛好者的朝聖地。

YAMAHA INNOVATION ROAD採用完全事前預約制，不接受現場直接入場，可透過官方網站的預約表單或電話進行登記，最長可提前 90 天預約。

揮別長野的高山絕景，來到靜岡濱松，景色瞬間轉化為如童話繪本般的夢幻世界。座落於綠樹環抱的寧靜住宅區、宛如悄然現身般的「溫暖之森」，從停車場下車後行3分鐘即可到達，這裏有由建築師佐佐木茂良親手打造，錯落有致的曲面小屋、歐洲鄉村風情的磚瓦與綠意纏繞的巷弄，讓人彷彿闖入了吉卜力的動畫場景。漫步於園區內的「溫暖畫廊」，隨處都能感受獨特而靜謐的奇幻氛圍。

除了特色景點，濱松的在地美食同樣是重頭戲。作為日本人工養殖鰻魚的發祥地，濱名湖擁有超過 120 年的養殖歷史與精湛工藝。來到這座鰻魚盛產地，不妨造訪當地名店「鰻まさ」享用一頓豐盛的鰻魚午餐。無論是醬香濃郁的經典蒲燒鰻魚飯、氣勢十足的木桶鰻魚飯，還是考驗食材新鮮度、外酥內嫩的白燒定食，炭香四溢的滋味都將靜岡的高水準鰻魚料理發揮得淋漓盡致。

濱松的特色美食更有內餡大量使用了口感清甜的椰菜、吃起來清爽而不油膩的「濱松餃子」，更成功連續 3 年奪得「全國餃子購買金額日本第一」的寶座，煎得金黃酥脆的餃子在盤中排成漂亮的圓形，再配上爽口的豆芽菜，口感層次豐富，讓人一試難忘。

而喜歡吃甜食的旅客，就必定要到訪由當地知名的甜點企業「春華堂」所打造的夢幻複合式園區，這裏的建築外觀極據特色、充滿童趣與視覺衝擊力，戶外更矗立著巨大尺寸的牛奶樽 、紙袋及椅子等巨型裝置藝術，走進這裡彷彿瞬間縮小，墜入愛麗絲夢遊仙境般的巨型甜點王國。

若想輕鬆造訪濱松各大景點，濱松萬豪酒店無疑是兼具質感與便利的住宿首選。酒店坐落於交通便利的核心地帶，於2025年底完成了全面升級翻新，全新亮相的空間更展現精緻簡約的設計美學，與完善齊備的設施完美融合，為住客打造極致奢華舒適的住宿體驗，盡情享受這趟濱松之旅。