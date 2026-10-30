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出版：2026-Oct-30 11:00
更新：2026-Nov-01 12:00

東薈城名店倉首聯乘SKIPPY Brand 打造6大打卡位 送Bunny Churros限定Churros

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Joe23

遠處傳來陣陣花生香氣！11 月 20 日起，東薈城名店倉首度聯乘知名花生醬品牌SKIPPY Brand，打造全港首個「花生烘焙所」聖誕活動。除了6大打卡位外，活動更加攜手本地人氣熱店 Bunny Churros派限定口味Churros，最適合各位花生友到場。

東薈城名店倉首度聯乘全球知名花生醬SKIPPY® Brand 全港首個「花生烘焙所」 (1)

東薈城名店倉首度聯乘知名花生醬品牌SKIPPY Brand，打造全港首個「花生烘焙所」聖誕活動。

6大花生打卡位

風靡全球超過 90 年、以濃郁香滑花生醬聞名的SKIPPY，絕對讓人不陌生。東薈城名店倉將會化身限定「花生烘焙所」，打造6大SKIPPY主題打卡位。踏入商場，粉絲隨即能發現巨型廚師帽，不妨先在此合照，記錄花生烘焙旅程。商場二樓設有多個打卡位，包括「至『糕』榮譽櫥窗」、「花生厚多士」、「小鹿『夾』心蛋卷」、「爆醬 Churros 杯」和「脆香黃金焗爐」。當中最受人矚目的，當然是4米高的脆香黃金焗爐。作為整個烘焙所的核心，焗爐將在指定時間噴出輕煙，重新還原糕點出爐時刻。焗爐背後的「SKIPPY Brand 大百科」亦整理品牌多年來的重要時刻，粉絲不妨即場投選最愛花生醬口味，看看「幼滑派」還是「顆粒派」擁有較多支持者。

場景1︰見習「糕」手大召集 場景4︰小鹿「夾」心蛋卷 場景3︰花生厚多士 場景2︰至「糕」榮譽櫥窗 場景6︰脆香黃金焗爐 場景5︰爆醬Churros杯

玩遊戲送Churros造型頭箍

想帶走特別版Churros聖誕造型頭箍？活動同時設有3大任務，玩家只須透過TAIKOO+手機應用程式或東薈城名店倉微信小程序，登記成為 CLUB CG 會員或出示電子會員卡，即可挑戰「『糕』手急口令」、「快快脆 Churros」及「至『正』出爐」。完成所有任務並關注商場指定社交媒體平台，即可免費獲得東薈城名店倉 x SKIPPY Brand 限定版Churros聖誕造型頭箍，為聖誕造型添上玩味。

挑戰三大互動烘焙任務　贏取限定版禮品

特別版Churros聖誕造型頭箍

必吃限定奶醬Churros

與此同時，人氣小食店Bunny Churros特別為活動研發限定的奶醬Churros。粉絲可按照個人口味選擇「幼滑裝」花生醬，或「顆粒裝」花生醬，感受不同的花生風味。CLUB CG 會員憑指定會員積分，即可於指定日子到「Bunny Churros 周末滋味速遞」換領奶醬Churros 一份，非會員只需追蹤東薈城名店倉指定社交平台，

憑當日合資格消費單據亦可換領優惠。

Bunny Churros 周末滋味速遞

地點： 東薈城名店倉露天廣場

日期： 2026 年 11 月 21 至 22 日、28 至 29 日；12 月 5 至 6 日、12 至 13 日、

19 至 20 日、25 至 27 日；2027 年 1 月 1 至 3 日 (共 16 日)

時間： 下午 2 時至 6 時

Bunny Churros 期間限定 「東薈城名店倉 x SKIPPY® Brand 奶醬Churros」

Bunny Churros限定 「奶醬Churros」

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