響應乳癌關注月　ALICE + OLIVIA 推 SHOP PINK 捐款購物享85折

時裝不只展現個人風格，也可成為連結社區的力量。適逢十月「國際乳癌關注月」，時尚品牌 ALICE + OLIVIA 與香港遺傳性乳癌家族資料庫合作推出「SHOP PINK」慈善企劃，透過企業捐款及公眾參與，支持本港高危家庭接受免費基因篩查及專業支援。品牌已率先捐款資助機構的本地社區項目，並鼓勵顧客在活動期間以消費配合捐款，為女性及其家庭送上實際援助。

捐款解鎖購物優惠

活動由即日起至 10 月 31 日舉行。顧客可在 ALICE + OLIVIA 香港專門店或官方網店 >>按此<< 購物後，可經指定連結 >>按此<< 直接向香港遺傳性乳癌家族資料庫捐款，完成後即可享有 85 折購物優惠，讓日常消費同時增添公益意義。

為高危家庭提供檢測與支援

香港遺傳性乳癌家族資料庫於 2007 年由乳腺外科專科醫生鄺靄慧教授創立，致力推動本港及鄰近地區的遺傳性乳癌、卵巢癌及前列腺癌研究。機構為有經濟困難的基層家庭提供免費基因測試及專業心理輔導，並建立全球華人規模最大的遺傳性乳癌生物樣本庫，相關研究亦為本地醫療政策提供重要參考。今次合作延續 ALICE + OLIVIA「by women, for women」的品牌理念，藉時尚凝聚社區力量，提升大眾對遺傳性癌症的認識，同時把關注轉化為對本地女性及家庭的具體支持。