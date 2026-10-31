美獅鋒味搖滾美食節12月載譽歸來！謝霆鋒率10大星級名廚+11組人氣歌手 即睇門票詳情

由美高梅與美食生活方式品牌「鋒味」攜手打造的第五屆「2026美獅鋒味搖滾美食節」，將於2026年12月5日至6日一連兩天重臨美獅美高梅一樓平台。今年活動陣容全面升級，由全能藝人兼跨界星廚「Chef Nic」謝霆鋒親自領軍，攜手10位來自環球各地的星級名廚，以及11組大中華區超人氣音樂單位，集結環球美食、搖滾音樂與娛樂互動元素，今屆美食節更推出全包式美食體驗，一張入場門票即可享受場內無限量任食任飲，盡情品嘗星級主廚們的手藝！活動門票將於11月2日上午11時起正式公開發售，即睇詳情！

今屆「美獅鋒味搖滾美食節」的名廚陣容，匯聚了來自內地、香港、法國、韓國及泰國的餐飲菁英與新銳廚術大師，由謝霆鋒親自率領的「鋒廚」團隊與美高梅顧問及主廚團隊同場較量，呈獻多元美食文化。「鋒廚」團隊包括：內地人氣廚藝節目《鋒味》冠軍高丹藝，以創新融合料理見長；《一飯封神第一季》總冠軍屈雨瑜，擅長將文化與藝術注入分子料理；深圳《黑珍珠餐廳指南》二鑽餐廳 Avant 創始人田澤宇，獨創「三維味道」理念；《香港澳門米芝蓮指南2025》年輕主廚大獎得主兼香港 Ankôma 主廚王歲允；歐浩然：曾任職多間米芝蓮星級食府、現為香港法菜餐廳 Ébauche 主理人兼主廚歐浩然；以及長沙柏悅酒店蕾蘭餐廳行政主廚張雯雯，精通將粵菜細緻烹調融會於湘菜鮮辣風味中。

還有星光熠熠的美高梅名廚陣容，包括職業生涯累積 30 顆米芝蓮星級榮譽的法國殿堂級名廚兼澳門美高梅寶雅座顧問主廚Olivier Elzer；前大韓民國駐英大使館行政總廚、首爾米芝蓮名廚兼美高梅餐飲顧問主廚Tony Yoo；成都許家菜聯合創始人、《肖強食雕藝術》作者兼美高梅餐飲顧問主廚肖強；擁有逾 20 年資歷、以正宗泰式風味見稱的美高梅副總廚Phaithun Hangsabut。

現場的舞台演出同樣值得期待！今年主辦方特別邀請到11組大中華區頂尖歌手與樂隊接力獻唱，打造熱血沸騰的馬拉松式戶外音樂狂歡。身兼星廚與搖滾歌手雙重身份的謝霆鋒，將連續兩晚親自踏上戶外舞台爆發搖滾魅力，帶來多首經典曲目；華語歌后周筆暢、實力唱將許志安及情歌天后衛蘭亦將傾情獻唱，展現超凡唱功。樂團陣容方面更是強大，包括紅遍亞洲的台灣超人氣樂團告五人、香港殿堂級搖滾代表太極樂隊、人氣流行搖滾樂團Dear Jane以及Supper Moment，用澎湃震撼的音符撕裂夜晚。再加上新世代說唱歌手攬佬、樂壇新星曾傲棐與人氣女子組合 VIVA，多元化的音樂風格定能滿足不同樂迷的口味，帶動全場氣氛升至最高點。

巨型Chef Leo打卡位+會場限定周邊商品

現場特設的周邊體驗亦是不可錯過。主辦單位於會場精心打造了巨型搖滾版「Chef Leo」以及「鋒味同萌」大型打卡裝置，絕對不能錯過。同時，場內設有官方紀念品展位，帶來多款獨家會場限定的周邊商品。

門票詳情

「美獅鋒味搖滾美食節2026」門票將於11月2日上午11時起正式公開發售，每位成人票價由澳門元$788起。入場門票已包含場內指定美食及飲品的任食任飲體驗。

活動日期：2026年12月5日至12月6日

活動地點：澳門美獅美高梅一樓平台