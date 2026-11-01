印尼旅遊｜阿雅娜科莫多度假村推出3大全新航線！近距離觀賞魔鬼魚/打卡夢幻粉紅沙灘/登島探訪巨型科莫多龍

位於印尼的科莫多國家公園(Komodo National Park)是人生必到的清單之一，這裡不僅擁有一望無際的海域與稀有粉紅沙灘，更是世界遺產科莫多龍與眾多海洋生物的棲息地。當地頂級度假村——阿雅娜科莫多艾齊洙沙灘度假村(AYANA Komodo Waecicu Beach)正式宣布推出三條全新專屬出海航線。無論是想在玻璃水中與優雅的魔鬼魚共舞、尋找可愛幼鯊，還是登上高處俯瞰美麗海灣並探訪巨型科莫多龍，全新跳島體驗是熱愛大自然與生態旅遊者不容錯過的完美選擇。

阿雅娜科莫多度假村全新出海航線登場 這三條航線設計靈活，涵蓋半日至一日行程，結合度假村標誌性的奢華服務與最前線的海洋生態探索。賓客不僅能享受到精緻小食、舒適船隻設施與專業團隊護航，更有機會在駐場海洋生物學家的帶領下，深度認識這片珍貴的水下世界。 路線一：蝠鱝與海龜探險之旅 這條半日行程絕對是海洋愛好者首選。旅程於早上7時出發，第一站帶賓客前往白沙島(Taka Makassar)。這座隨潮汐隱現的沙洲，細緻的沙粒在陽光下呈現白中帶粉的微醺色調，與周圍綠松石色的海景互相襯托，是不容錯過的最佳打卡點。

緊接着船隻將駛向著名的曼塔角(Manta Point)。這裡不僅是魔鬼魚(蝠鱝)的主要覓食區，更散布着許多「海洋清潔站」。幸運的賓客可以下水浮潛，親眼目睹展翅達數公尺寬的魔鬼魚懸停於水中，讓小型礁魚清理身上的寄生物，場面極具震撼力。最後，行程會來到海水平靜清澈的西亞巴島(Siaba Island)，這裡亦被譽為海龜的天堂，浮潛時隨處可見海龜在珊瑚與海草間悠然穿梭，為約4.5小時的半日海洋探索畫上完美句號。 時間：07:00 – 11:30(約4.5小時半日遊) 費用：成人每位 3,800,000 印尼盾起；兒童每位 3,450,000 印尼盾起

路線二：幼鯊與珊瑚礁探險之旅 想體驗水下世界又希望行程相對輕鬆？「幼鯊與珊瑚礁探險之旅」非常適合家庭旅客或浮潛新手。行程首站前往凱洛爾島(Kelor Island)，島嶼被白色沙灘與清澈淺水包圍，賓客在近岸的淺水區就有機會親眼觀察到活潑可愛的幼年黑鰭礁鯊。隨後航程會前往曼賈里特(Manjarite)。賓客除了能戴上裝備下水浮潛、近距離欣賞水下珊瑚花園，度假村亦提供玻璃底船體驗，讓不便下水的旅客也能透過玻璃船底，輕鬆將海底世界的美景盡收眼底。 時間：08:00 – 11:30(約3.5小時半日遊)

費用：成人每位 3,500,000 印尼盾起；兒童每位 2,800,000 印尼盾起

浮潛

路線三：科莫多龍與粉紅沙灘探險之旅 若希望在一日之內一次過收集科莫多最經典的自然奇景，這條一日航線絕對不容錯過。行程亮點包括徒步登上帕達爾島(Padar Island)的觀景台，站在高處俯瞰壯麗山海景色。隨後，船隻會停靠於粉紅沙灘(Pink Beach)，讓賓客漫步於淡粉色的海岸線上，感受夢幻般的美景。行程最後一站前往林卡島(Rinca Island)，在專業國家公園嚮導的帶領下，深入自然棲息地，近距離一睹科莫多龍。 時間：07:00 – 14:00(約7小時一日遊) 費用：成人每位 5,040,000 印尼盾起；兒童每位 4,200,000 印尼盾起

享住客專屬9折優惠 全新航線提供住客獨家優惠，酒店住客預訂以上任意三項探索體驗，均可享 9折優惠。除了豐富精彩的出海航線，阿雅娜科莫多度假村亦致力推廣海洋保育理念。度假村設有「海洋探索中心」並打造「珊瑚之旅」，由駐場海洋生物學家 Lee Miles 及其專業團隊親自帶領賓客認識當地珊瑚礁修復與保育工作，讓這趟奢華假期更添知性與生態意義。