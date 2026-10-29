尖沙咀美食 ｜ aqua秋日限定菜單 即席現刨意大利松露！配和牛壽喜燒/經典生牛肉他他/牛肝菌芝士意大利幼蛋麵

秋日最令人期待的松露季節正式來臨！尖沙咀意日料理餐廳 aqua 由即日起至11 月 22 日期間，誠意推出全新季節限定「皮埃蒙特松露盛宴」。菜單嚴選來自意大利皮埃蒙特的珍貴白松露及優質黑松露，巧妙融入餐廳招牌意日雙廚房菜式之中。重點是食客可享用專人席前即席現刨新鮮松露的尊屬體驗，配搭一系列皮埃蒙特特色葡萄酒，在維多利亞港的醉人海景映襯下，展開一場極致的秋日感官饗宴，約會慶祝必試！

必食多款風味美饌配皮埃蒙特松露 今次盛宴由土生土長於皮埃蒙特的行政總廚 Romeo Morelli 領軍，將家鄉最具代表性的秋日珍饈帶到餐桌。心水推介「自家製意大利幼蛋麵」，配搭牛肝菌及香濃巴馬臣芝士，口感細膩的手工蛋黃意粉與熱騰騰現刨松露絕對是完美配搭！另一道必試的經典生牛肉他他，選用 aqua 招牌意大利法索納牛製作。這種皮埃蒙特原生牛隻品種，結合當地手切生牛肉的悠久傳統，肉質細緻而風味濃郁，正好向皮埃蒙特的飲食文化致敬。甜品同樣充滿驚喜，白朱古力意式奶凍結合新鮮松露、榛果朱古力慕斯及焦糖榛子，將松露與榛子這兩款皮埃蒙特代表性食材巧妙融合，以現代手法重新演繹經典意式甜品，風味令人難以忘懷。

而日式廚房則以截然不同的手法演繹松露，帶來更豐富的味覺層次。焦點菜式包括水煮蛋配日式豆乳湯、龍蝦天婦羅、抹茶素麵，以及薄切和牛壽喜燒配豆腐與舞菇；松露標誌性的馥郁香氣，恰好襯托日本料理深邃的鮮味與濃郁底蘊。薄切和牛在壽喜燒的甜鹹滋味，再灑上現刨黑松露，肉香、醬香與菌香交織於一口之間；無論是偏好意式經典還是日式細膩，今次新推出的季節限定菜單相信都能滿足追求層次感的味蕾。

一系列皮埃蒙特葡萄酒 除了時令佳餚，餐廳亦精心挑選了一系列皮埃蒙特葡萄酒，涵蓋白酒、紅酒及甜酒，並提供單杯供應。酒單涵蓋白酒、紅酒及甜酒，匯聚 Barolo、Barbaresco、Barbera d’Asti、Langhe Nebbiolo、Roero Arneis 及 Moscato d’Asti 等經典代表。精選酒款亦設有單杯供應，讓賓客在享用松露美饌時，能自由搭配地道酒款。重點推薦包括 Roero Arneis Sette Anni Riserva 2017（每杯港幣 288 元）、Barbaresco ‘Ovello’, Cantina del Pino 2021（每杯港幣 328 元）、Barolo Classico, Oddero 2021（每杯港幣 368 元）及 Langhe Nebbiolo, Castello di Perno 2021（每杯港幣 198 元）。 aqua「皮埃蒙特松露盛宴」

供應日期： 即日起至11月22日

地址：九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 17樓

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