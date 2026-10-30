全港首個香港主題充氣嘉年華登陸西九 佔地10萬呎 早鳥優惠$165起玩足90分鐘

巨型雞蛋仔、電車和包山現身西九！12月18日起，全港首個以香港為主題的充氣彈床嘉年華「香港地」登陸西九。嘉年華佔地10 萬呎，設有3大主題彈床區。多個香港特色將會變身巨大化彈床，包括經典港式美食菠蘿油和奶茶、各位日常必搭的巴士地鐵，甚至有包山主題障礙賽區，絕對是今期聖誕新年的親子放電好去處。

跳進巨型雞蛋仔 佔地10 萬呎的場地以香港滋味、城市日常和連環障礙賽為主題，並打造「美食街 Food & Fun Street」、「交通里 Transport Avenue」及「挑戰者道 Challenger Road」3大園區。各位平日熟悉的雞蛋仔、蛋撻、燒賣、菠蘿包、缽仔糕、煎釀三寶與臭豆腐等香港美食，以及各種公共交通工具包括巴士的士與渡輪等，將會成為巨型充氣彈床，以不同方式認識和感受生活日常。

包山主題障礙賽 作為香港特色之一的包山當然不會缺席。活動設有一座巨型包山主題障礙賽「挑戰者道 Challenger Road」，玩家需要穿過一個個高低起伏或狹窄的關卡，全面考驗平衡力和體力，接着奮力攀登至包山最高點，最後滑下這座包山滑梯，享受離心力帶來的快感。

連闖多重障礙直上巨型包山

設多個專屬場次 早鳥優惠低至$165玩足90分鐘 嘉年華怎少得了音樂和遊戲。活動設有4大懷舊攤位遊戲，家長們不妨與小朋友一起挑戰。駐場DJ亦會以強勁節拍，炒熱活動現場氣氛。活動同時設有多個場次，涵蓋GenZ最愛的Cantopop為主的18歲以上人士限定「黑夜彈跳派對」、「幼童專屬場次」、「大童玩樂場次」和「黑夜大童玩樂場次」等，照顧不同人的需要。各位在平安夜及聖誕節（12月24及25日）一連兩日，以聖誕經典紅綠配搭，或帶有聖誕元素的服裝造型入場，即可免費額外獲贈一枚遊戲攤位代幣，將節日氣氛全面升溫！

即日起至 12 月 17 日期間特設早鳥優惠，單人票價由$165起，「黑夜彈跳派對場次」早鳥單人票價為$185，入場即可玩足 90 分鐘。 「香港地」巨型充氣嘉年華 活動日期：2026 年 12 月 18 日至 2027 年 1 月 3 日 活動地點：西九文化區藝術公園大草坪 體驗時間：每張門票90分鐘